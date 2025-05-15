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豬哥亮「復活」了 謝金燕手抄心經罕見曬照：很想念

記者梅衍儂／即時報導
謝金燕（左）曬出與豬哥亮以及姊姊的珍貴合照。圖／摘自IG
謝金燕（左）曬出與豬哥亮以及姊姊的珍貴合照。圖／摘自IG

豬哥亮離世8年，演出至今仍讓許多觀眾津津樂道，如今由豬哥亮的長子謝順福、中華豬哥亮文化協會與甲上娛樂共同企劃製作，透過時下最新AI科技重現豬哥亮的動作、聲音拍攝，以「AI豬哥亮」的名義發行首支單曲「阿爸的話」及MV。

豬哥亮是傳奇人物，觀眾更是跨越不同世代，從上一代的阿公阿嬤到年輕男女都有豬哥亮的粉絲，日前在高雄流行音樂中心的2025「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，更讓「AI豬哥亮」重現大銀幕，再度唸出經典口頭禪掀起全場爆笑，

「阿爸的話」特別選在豬哥亮離世8周年的今天發行，謝順福表示今年想做些不一樣的紀念活動，於是他便將父親生前耳提面命的叮嚀字句，集結創作成一首歌，其中歌詞「人生起起落落／運命浮浮沉沉」便是豬哥亮最常講的話，「我與妹妹謝金晶每年都會紀念爸爸，今年是8週年，就想要做一首以爸爸為角度來唱的歌曲」，而這次透過AI創作及拍攝MV，過程困難、具有挑戰性，但謝順福看到成果之後直呼一切都值得。

另一女兒謝金燕一早就起床抄心經悼念亡父，更曬出兒時與豬哥亮以及姊姊謝青燕的珍貴合影，表示「13歲的，我41歲的你，16歲的姊姊，老爸我們都很想你」，親自發聲道出對豬哥亮的深深思念。豬哥亮在2017年癌逝後，謝金燕每年到了父親忌日，都會親自抄經、唸經，持續以自己的方式悼念亡父。

最新AI科技重現豬哥亮的動作、聲音，以「AI豬哥亮」名義發行首支單曲「阿爸的話」...
最新AI科技重現豬哥亮的動作、聲音，以「AI豬哥亮」名義發行首支單曲「阿爸的話」並拍攝MV。圖／甲上娛樂提供

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