最沒包袱大小姐深夜直播 關穎嗆老公：重口味才娶我

關穎辣到想罵八字經。圖/摘自IG

最沒包袱的千金非關穎莫屬!先前曾在酒醉後直播大聊舊愛,如今又最醺醺開直播抱怨吃到辣死人的地獄拉麵,怒嗆結婚12年的老公朱志威:「齁,辣死我了,啊嘶!我覺得我老公應該是想害死我,真的超辣,他整個就是重口味當年才會娶我,因為他以為 I’m very hot! you know I’m hot like that man!」

在這8分多鐘的直播中,關穎大素顏、戴眼鏡、披頭散髮,窸窸窣窣吃麵辣到打嗝,不時倒下出鏡,甚至一度還伸出腳丫像布袋戲一樣比畫說:「我現在可以用腳語跟你們講話嗎?two hot man!」直播觀眾都笑翻了。

關穎透露老公目前人在深圳,看來辣死人泡麵 應該是他買的,她不停的隔空罵他,「我也想打電話罵他髒話」、「我明天一定會用最經典的廣東話罵他,Too spicy」!接著開始抱怨:「等一下真的太辣了,誰發明那麼辣的東西!」然後再度出鏡後又自白「我其實很能吃辣,年輕的時候吃超辣的麻辣火鍋」、「我以前真的很能吃辣,怎麼會這樣子」?

雖然明顯醉醺醺,關穎畢竟還是有女明星魂,有抓抓頭髮,也有調整鏡頭碎念:「這角度有點死亡!」講完又開始唸:「可能用八字經都罵不出這個辣度!」

後來大小姐終於意識到時間:「現在幾點啊?2點多了(凌晨),我在吃東西,我已經後悔了,明天開始不准喝酒、不能吃泡麵、不准再買泡泡瑪特的東西,如果我又食言,把我錄下來!然後要運動、不可以喝酒、好好帶小孩。」

接著自白其實有帶小孩去溜直排輪啦,但話鋒再度ㄧ轉,「就在那邊餵蚊子餵到我真的翻臉!好媽媽和壞媽媽的界線很容易就破功」。