最沒包袱大小姐深夜直播 關穎嗆老公：重口味才娶我

關穎辣到想罵八字經。圖／摘自IG

最沒包袱的千金非關穎莫屬！先前曾在酒醉後直播大聊舊愛，如今又最醺醺開直播抱怨吃到辣死人的地獄拉麵，怒嗆結婚12年的老公朱志威：「齁，辣死我了，啊嘶！我覺得我老公應該是想害死我，真的超辣，他整個就是重口味當年才會娶我，因為他以為 I’m very hot！ you know I’m hot like that man！」

在這8分多鐘的直播中，關穎大素顏、戴眼鏡、披頭散髮，窸窸窣窣吃麵辣到打嗝，不時倒下出鏡，甚至一度還伸出腳丫像布袋戲一樣比畫說：「我現在可以用腳語跟你們講話嗎？two hot man！」直播觀眾都笑翻了。

關穎透露老公目前人在深圳，看來辣死人泡麵 應該是他買的，她不停的隔空罵他，「我也想打電話罵他髒話」、「我明天一定會用最經典的廣東話罵他，Too spicy」！接著開始抱怨：「等一下真的太辣了，誰發明那麼辣的東西！」然後再度出鏡後又自白「我其實很能吃辣，年輕的時候吃超辣的麻辣火鍋」、「我以前真的很能吃辣，怎麼會這樣子」？

雖然明顯醉醺醺，關穎畢竟還是有女明星魂，有抓抓頭髮，也有調整鏡頭碎念：「這角度有點死亡！」講完又開始唸：「可能用八字經都罵不出這個辣度！」

後來大小姐終於意識到時間：「現在幾點啊？2點多了（凌晨），我在吃東西，我已經後悔了，明天開始不准喝酒、不能吃泡麵、不准再買泡泡瑪特的東西，如果我又食言，把我錄下來！然後要運動、不可以喝酒、好好帶小孩。」

接著自白其實有帶小孩去溜直排輪啦，但話鋒再度ㄧ轉，「就在那邊餵蚊子餵到我真的翻臉！好媽媽和壞媽媽的界線很容易就破功」。