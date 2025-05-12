郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女

方媛(左)分享跟媽媽的合照。(取材自微博)

香港 天王郭富城跟方媛結婚8年，育有兩個女兒，但兩個人22歲的年齡差一直是眾人關注焦點，59歲的郭富城甚至比方媛的父親大了2歲、比方媛母親大了4歲。不過，時間證明兩人合拍，婚後生活幸福甜蜜。近日，方媛分享跟媽媽的合照，網友大讚方媛媽媽雖然已經57歲，卻完全沒有老態，更從她的五官看出她年輕時一定是個大美女。

近日，方媛在社交平台曬出與母親的合影，並配文感謝母親從小到大的守護及對孫輩的付出。而方媛的母親雖然已經57歲，但看起來皮膚緊緻，相當年輕，不少網友大讚「年輕時絕對是大美人兒一枚」、「方媛完美遺傳到了媽媽的美貌」。

其實，郭富城當年娶方媛時，一度因為22歲的年齡差以及「天王娶網紅」受到網友質疑，如今，8年過去了，方媛已經穩坐「天王嫂」地位，而她「低調、穩重、顧家」的形象，不僅獲得郭富城肯定，也受到網友正面評價。

而郭富城除了給人好爸爸、好丈夫的形象，他亦善待方媛的家人。據悉，郭富城婚後每個月給方媛20萬港幣生活費，並為岳父岳母砸8.5萬租房，好女婿形象不脛而走。

此外，郭富城雖然比岳父岳母大了2歲和4歲，但他仍按傳統家庭禮儀稱呼對方「爸爸」「媽媽」。在公開場合，更主動與岳父母互動，例如春節 拜年時發紅包、與親友合影等，展現尊重與親和力。