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劉詩詩新加坡亮相獲頒「大使」讚男主角像巧克力

記者陳慧貞／即時報導
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劉詩詩(左)赴新加坡為主演「淮水竹亭」宣傳，獲封愛奇藝海外大使。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
劉詩詩(左)赴新加坡為主演「淮水竹亭」宣傳，獲封愛奇藝海外大使。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

劉詩詩首次海外宣傳，近日前往新加坡為主演新戲「淮水竹亭」造勢，並榮獲「愛奇藝海外大使」稱號。在活動現場，主演劉詩詩、張雲龍攜手驚喜嘉賓吳宣儀、翟瀟聞亮相，與媒體及觀眾分享拍攝趣事與幕後故事，演員們開心體驗新加坡當地的語言文化與特色水果。

談及此次角色與過往作品最大的不同，張雲龍笑言：「應該算是我古裝造型最好看的一次，把我這個年齡最有魅力的樣子畫出來了。」翟瀟聞則表示此次角色挑戰極大，「特別苦吧！不是在哭，就是在去哭的路上。」而被問到與角色的相似之處，他大膽回答「帥！」，一句話引發現場哄堂大笑，隨即自我調侃：「個性不像，真的只有這麼一點像。」張雲龍在一旁笑稱：「你真的馬上要火遍東南亞了！」吳宣儀也忍不住笑著提醒：「謙虛一點。」

現場互動氣氛熱烈，劉詩詩在回答「如果搭檔是食物會是什麼？」的趣味提問時，形容張雲龍飾演的王權弘業像「巧克力」，並解釋：「是很有力量的那種。」張雲龍則幽默回應：「還有八塊！」現場笑聲不斷。此外，吳宣儀更驚喜清唱原創作品，甜美歌聲令粉絲大飽耳福。演員們誠意滿滿的分享與自然親切的互動，讓活動現場氣氛溫馨熱烈，展現戲裡戲外的絕佳默契。

「淮水竹亭」自上線以來，因其細膩動人的情感敘事與唯美東方視覺風格，迅速贏得國際觀眾熱烈反響。首播周登頂14個國家地區的人氣榜單；同時在國際影視社區MyDramaList取得開分8.4的評分，迅速成為熱門討論劇集。根據Google Trends數據顯示，「淮水竹亭」在美國市場搜尋熱度表現突出，與「無憂渡」等熱門影集共同躋身趨勢榜單，在台灣、新加坡、印尼、泰國等亞洲市場同樣保持高度關注。

劉詩詩、張雲龍主演「淮水竹亭」海報。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
劉詩詩、張雲龍主演「淮水竹亭」海報。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供
劉詩詩主演「淮水竹亭」。圖／劉詩詩工作室提供
劉詩詩主演「淮水竹亭」。圖／劉詩詩工作室提供

新加坡 劉詩詩 東南亞

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