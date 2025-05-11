我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝森特：與中國談判取得重大進展 細節周一公布

英國擬再緊縮移民政策 內政大臣透露調整畢業生簽證

女星安柏赫德 在母親節宣布喜獲龍鳳胎

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女星安柏赫德。(路透資料照)
女星安柏赫德。(路透資料照)

女星安柏・赫德（Amber Heard）於母親節當天在Instagram發文，宣布迎來一對雙胞胎子女，女兒取名為艾格妮絲（Agnes），兒子則名為海洋（Ocean）。

赫德目前已是三個孩子的母親，除了新生的雙胞胎，還有一名四歲大的女兒烏娜（Oonagh）。

她在貼文中寫道：「四年前，我迎來了第一個寶貝女兒烏娜，我的世界從此改變。我曾以為自己已無法再感受到更大的喜悅，沒想到如今，我的喜悅多了三倍！」

「儘管面臨生育方面的挑戰，能夠按照自己的節奏、依照自己的方式成為母親，是我人生中最謙卑且深刻的經歷。我將永遠感激自己能以負責而深思熟慮的方式做出這個選擇。」

「獻給全天下的媽媽們——不論妳今日身在何處，如何踏上這段旅程——我與我夢想中的家庭都與妳們一同慶祝。」

赫德在去年12月便對外宣布懷孕的消息，不過並未明確說明是自然懷孕還是透過代孕；她在2021年迎來第一個女兒時，媒體普遍報導是透過代孕，原因是她據傳無法自然受孕。

目前她似乎維持單身，但尚不清楚雙胞胎是她獨自撫養，或是與伴侶共同育兒。

安柏曾於2015年與「神鬼奇航」男星強尼戴普（Johnny Depp）結婚，2017年離婚，兩人於2022年陷入一場轟動全球的誹謗訴訟。

法院最終裁定赫德需賠償戴普1000萬美元的補償性賠償金及35萬美元的懲罰性賠償金，對此她曾表示無力支付。

同時，陪審團也判決戴普需支付赫德200萬美元的補償性賠償金，作為她反訴勝訴的結果。

赫德在2023年搬離美國，定居西班牙，一位友人當時透露：「她會說西班牙語，在那裡生活得很快樂，能遠離外界的紛擾，專心撫養女兒。」

她最近一段公開的戀情是與女攝影指導比安卡・布提（Bianca Butti）交往；過去她也曾與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）及藝術經紀人維托・施納貝（Vito Schnabel）傳出緋聞。

母親節 特斯拉 馬斯克

上一則

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

延伸閱讀

這5種母親節禮物 媽媽可能不想收到

這5種母親節禮物 媽媽可能不想收到
歐陽娜娜等女星被點名未婚生子 劉亦菲衰中槍當小三

歐陽娜娜等女星被點名未婚生子 劉亦菲衰中槍當小三
迎母親節 社區籲重視媽媽權益 鼓勵注意心理健康

迎母親節 社區籲重視媽媽權益 鼓勵注意心理健康
未婚生子被包養？劉亦菲、趙露思被點名 這個人冷回「呵呵」

未婚生子被包養？劉亦菲、趙露思被點名 這個人冷回「呵呵」

熱門新聞

劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06
陳鈺琪在「淮水竹亭」中演「毒娘子」，雖然戲分不多，但演技贏得網友好評。(取材自微博)

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

2025-05-08 21:31
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57

超人氣

更多 >
赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由
川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商
別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%
婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆

婚紗女王Vera Wang零修圖照外洩 絲滑嫩肌是「照騙」網嚇是阿婆
除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」