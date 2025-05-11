女星安柏赫德 在母親節宣布喜獲龍鳳胎

女星安柏赫德。(路透資料照)

女星安柏・赫德（Amber Heard）於母親節 當天在Instagram發文，宣布迎來一對雙胞胎子女，女兒取名為艾格妮絲（Agnes），兒子則名為海洋（Ocean）。

赫德目前已是三個孩子的母親，除了新生的雙胞胎，還有一名四歲大的女兒烏娜（Oonagh）。

她在貼文中寫道：「四年前，我迎來了第一個寶貝女兒烏娜，我的世界從此改變。我曾以為自己已無法再感受到更大的喜悅，沒想到如今，我的喜悅多了三倍！」

「儘管面臨生育方面的挑戰，能夠按照自己的節奏、依照自己的方式成為母親，是我人生中最謙卑且深刻的經歷。我將永遠感激自己能以負責而深思熟慮的方式做出這個選擇。」

「獻給全天下的媽媽們——不論妳今日身在何處，如何踏上這段旅程——我與我夢想中的家庭都與妳們一同慶祝。」

赫德在去年12月便對外宣布懷孕的消息，不過並未明確說明是自然懷孕還是透過代孕；她在2021年迎來第一個女兒時，媒體普遍報導是透過代孕，原因是她據傳無法自然受孕。

目前她似乎維持單身，但尚不清楚雙胞胎是她獨自撫養，或是與伴侶共同育兒。

安柏曾於2015年與「神鬼奇航」男星強尼戴普（Johnny Depp）結婚，2017年離婚，兩人於2022年陷入一場轟動全球的誹謗訴訟。

法院最終裁定赫德需賠償戴普1000萬美元的補償性賠償金及35萬美元的懲罰性賠償金，對此她曾表示無力支付。

同時，陪審團也判決戴普需支付赫德200萬美元的補償性賠償金，作為她反訴勝訴的結果。

赫德在2023年搬離美國，定居西班牙，一位友人當時透露：「她會說西班牙語，在那裡生活得很快樂，能遠離外界的紛擾，專心撫養女兒。」

她最近一段公開的戀情是與女攝影指導比安卡・布提（Bianca Butti）交往；過去她也曾與特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）及藝術經紀人維托・施納貝（Vito Schnabel）傳出緋聞。