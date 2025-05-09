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范瑋琪曝大S臨終「拔掉呼吸器」1舉動又被罵翻

記者梅衍儂／即時報導
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范瑋琪（左）緬懷大S卻又被網友罵。圖／摘自IG
范瑋琪（左）緬懷大S卻又被網友罵。圖／摘自IG

大S於2月2日病逝，母親節11日這天將滿百日，「S媽」黃春梅傳因悲傷過度心痛如絞，無法呼吸而送醫，小S號召群星替S媽打氣，好友范瑋琪深夜也在社群發文，提到和大S的最後通話，透露大S臨終細節，原本是緬懷，但因把大S乳名打成「姍姍」，而非小S曾寫過的「珊珊」，讓范瑋琪又再度被網友罵翻。

范瑋琪分享難忘以前大S帶領「七仙女」，讓大家可以依靠在她的背後，「姍姍是一個很美麗很認真生活認真工作的大明星，也把家人、朋友們照顧得無微不至」。

她提到備孕3年都沒成功，大S懷孕後，立刻送給她好孕棉，讓她感動不已；她也說到大S在生命盡頭拔掉呼吸器前，雙方曾通過電話，「我們大家為妳禱告，希望妳能安息主懷，我深深知道，妳心裡的宇宙就是我的上帝，就是我們的天堂」。

對於大S離世，她感性說：「妳已經去了更好的地方，相信未來我們會在天家相聚！今年是個特別的母親節，徐媽媽要堅強、要勇敢，我們都在！姍~我們會永遠永遠的想妳。」

只是小S在社群分享大S乳名時，都是以「珊珊」為主，范瑋琪發文卻變成「姍姍」，網友覺得她多說多錯，更有人認為她不必把大S拔掉呼吸器一事寫出來。而范瑋琪被網友罵後，也悄悄將發文內容全改回「珊珊」。

大S 范瑋琪 小S

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