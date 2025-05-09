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「大S教會我們的事」黑人陳建州爆她不為人知的秘密

記者許晉榮/即時報導
黑人陳建州（右）PO出年輕時與大S合照。圖／摘自IG
黑人陳建州（右）PO出年輕時與大S合照。圖／摘自IG

由小S發起的追思大S行動，一夜之間勾起了演藝圈眾多好友對大S的無限思念。黑人陳建州想起大S過去的善行，更道出一段感人往事：「她從小就展現出對弱勢群體的關懷，這份善良深深影響著我和我們的朋友。」

他說，「記得我們高中時期每次的行程，都是我騎著摩托車，載著她去買飯菜、便當和保暖衣物，然後送給那些獨居的老人們。特別是我們經常探望的『瞎爺爺』，他雙眼失明、行動不便，那個時候幾乎每隔幾天我和大S都會去看他」。

「『瞎爺爺』是那麼的脆弱和孤獨，但他卻總是用微笑迎接我們。大S對他的關心，不僅僅是例行公事，更是發自內心的稀有情感。雖然他們之間沒有血緣關係，但大S的心裡始終惦記著他，每當有空，她就會送飯菜給他。她常說『:這是我能做的最小的事』。我最難忘的那一天，是最後一次去看瞎爺爺的日子。我們帶著飯菜，心情卻沉重。因為當天瞎爺爺已經不在了。社工告訴我們臨走前，他對社工說了很多感謝的話，特別提到有一位叫熙媛的女孩，常常送飯菜給他吃，但他來不及跟她道別，只希望社工能幫他轉達這份謝意」。

黑人想起那一天他陪著大S站在獨居老人住的地下室，彼此都忍不住大哭，「淚水流淌不止。在那瞬間，我感受到大S的善良如此真實，她對社會的關懷讓人感動，她的不離不棄，讓瞎爺爺在生命的最後一刻感受到了一絲溫暖和關懷。大S的善行不僅影響著我們的朋友圈，她的精神在每個人心中生根發芽。她教會我們善良，大S的善行不僅影響著我們的朋友圈，她的精神在每個人心中生根發芽。她教會我們善良是最美的品德，即使在光鮮亮麗的螢光幕前，她所展現的，不僅是她的才華，更有對社會的正面能量和影響力」。

隨著母親節即將來臨，雖然大S已經離開，「但她的精神始終陪伴著我們，我們會代替珊珊照顧徐媽媽！同時也想對徐媽媽說一聲『謝謝』，感謝她生下如此特別的女兒」。

大S 母親節 獨居老人

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