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黃嘉千重返舞台主演神級喜劇 離婚9個月最討厭聽這句話

記者趙大智／即時報導
黃嘉千（中）主演「三人行不行」。圖／亮棠文創提供
黃嘉千（中）主演「三人行不行」。圖／亮棠文創提供

由編、導、演全才李國修大師原創的經典城市喜劇「三人行不行」，將於2025年7月26日（六）在新營文化中心演藝廳演出2場，正式參與2025夏至藝術節演出行列。這次由台南市政府主辦、亮棠文創製作演出，邀請觀眾一同走進劇場，在盛夏中享受一場結合節奏、能量與笑淚的劇場盛宴。

此次演出特別邀請實力派女星黃嘉千領銜主演。曾多次參與李國修作品的她，這次再度登上舞台，將以多年戲劇功力詮釋多重角色挑戰，展現橫跨影視與劇場的絕佳表演張力。

黃嘉千表示「這齣戲我演了好幾次，每一次重新演出，都像在經歷一次人生重組，演出過程真的很過癮! 最討厭聽到行不行啊? 只要你來看就行啦。」

卡司陣容還包括亮哲、郭耀仁、安俊朋，4位演員將合力在舞台上詮釋近30個角色。全劇由6段獨立卻緊密呼應的短篇故事組成，演出形式極具挑戰性，透過快速角色轉換、簡約舞台調度，展現劇場表演的純粹與張力。

「三人行不行」自1987年首演至今已累積超過百場演出紀錄，是李國修導演最具代表性的喜劇之一，口碑歷久不衰。

歷年演出獲得不少觀眾好評，紛紛表示「『三人行不行』是李國修最貼近台灣人生活的荒謬喜劇，笑聲裡都是共鳴」、「極簡場景、極限表演，三位演員撐起整座城市的寂寞與笑聲」、「完全沒冷場，演員根本不是在演戲，是在跟我們一起活著」，堪稱是「笑到懷疑人生」的神級喜劇。

黃嘉千

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