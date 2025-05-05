「難哄」求婚戲周年… 網瘋傳漏網鏡頭 白敬亭、章若楠「戲外甜出汁」

「難哄」中的求婚戲被網友大讚「自然到不像演的」。(取材自微博)

「偷偷藏不住」的姐妹劇「難哄」雖然早已大結局，但相關話題仍未退燒，尤其是男女主角白敬亭、章若楠 疑似「假戲真做」更是傳得沸沸揚揚。近日，適逢「難哄」浪漫求婚戲拍攝一周年，網上瘋傳當時的漏網鏡頭，不少網友看了直呼「戲外甜出汁的互動比戲中求婚更有看頭」。

同名人氣小說改編的「難哄」背負趙露思 、陳哲遠姐妹劇「偷偷藏不住」的壓力，在開播後負評不斷，包括主角人設、演員選角、劇情改編、性騷 情節，都惹來觀眾批評。但白敬亭、章若楠憑藉生動演技、超強默契重新賦予桑延、溫以凡新靈魂，翻轉口碑。

從網上畫面可見，當天拍攝的正是大結局中的求婚戲碼，而當章若楠看著工作人員遞上來的回放片段時，笑得一臉甜蜜，反而是站在一旁的白敬亭笑得一臉害羞，還忍不住把頭撇向另一邊。有網友看了笑說，「戲外甜出汁的互動比戲中求婚更有看頭」、「說兩人沒貓膩誰信」。

「難哄」中的求婚戲被網友大讚是「現偶最偉大的求婚」、「自然到不像演的」，據悉，章若楠在開拍前就不斷爆哭，似乎是回想起劇中兩人相愛的種種波折，引來網友心疼喊道，「真的入戲了」。