賈靜雯被「周楚除三害」導演逼瘋：讓我演啞巴

「沉默的審判」陣容浩大，李銘忠（前排左起）、袁富華、陳以文、張翰、劉子銓（後排左起）、周采詩、薛仕凌、謝欣穎、阮經天、王淨、賈靜雯、宋芸樺、曾珮瑜、林敬倫。記者王聰賢／攝影

「周楚除三害」全球賣破新台幣30億元，導演黃精甫推出10集影集「沉默的審判」，集結班底阮經天、王淨、陳以文等，加入雙金影后賈靜雯、金鐘視帝薛仕凌、北影影后謝欣穎等，只是黃精甫極盡磨人，薛仕凌坦言是近幾年「下班念頭最強烈」的一部，賈靜雯也已被逼瘋，跟導演放話：「下次我要演啞巴！」

影片來源：YouTube@華映娛樂

賈靜雯和王淨繼電影「瀑布」再合作，王淨透露導演黃精甫非常愛這部電影及賈靜雯，原本也打算請兩人再演母女，但最後讓賈靜雯演心理鑑定師。賈靜雯跟檢察官李銘忠在法院不少對手戲，李銘忠也跟他口中的「賈姐」一樣崩潰，也決定下次再也不演這類角色了。

薛仕凌已是影帝級，但碰上黃精甫也顯得無助，他嘆常常一顆鏡頭結束就想下班，內心默唸：「不要再換鏡位了啦，我已沒有東西了！」但黃精甫會一直告訴他：「你可以！」他也覺得其他演員都「比我自己還相信我」。

宋芸樺為此劇「徹底改變人生計畫」，她原本已飛美國遊學，才去第1個月就接到迫約，但慶報接了，沒接會後悔；周采詩為角色2個月內狂瘦6公斤，不只產後最瘦，根本算是10年來最苗條。