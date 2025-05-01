45歲麻衣切斷王泉仁兩年復出 9年婚曾迷失：不再嫁豪門

麻衣還想戀愛，對另一半不設限，能夠自在相處是她最在意的事。記者王聰賢／攝影

佐藤麻衣離婚後沉澱兩年決定復出，回首那段糾葛9年的婚姻，坦言曾迷失自己，未來不排斥再台灣男生，但不會再接受大家族婚姻，「在大家族中有太多規定，我想好好做自己，不再被各種束縛綁住了」。

麻衣2年前離婚，獨自在日本 照顧兒子和年邁父母，直到兒子今年10歲，她才開始安排新生活，上月簽了新經紀公司，想從人生第2故鄉台灣重新出發，目前展開自媒體拍攝，接下代言並陸續上節目，前天下了利菁通告搭車掉手機，20分鐘內被拾回直喊我愛台灣。

因為王泉仁身分，兩人從戀愛起就躲躲藏藏，配合對方從未在台灣逛街，到日本才敢上餐廳，婚後跟過往生活全部切斷，9年時間全心全意當個相夫教子的家庭主婦，沒想到婚姻在第3年就出狀況，「我專心帶小孩，忽略了對他的重視，生活漸漸失去平衡」。

她說，復出後終於能拿起相機拍各種日本生活狀況給大家看，嘆「以前私生活是不能曝光的，現在想拍什麼就拍」。表示會離婚一定有原因，「在裡面，我學到很多，也體驗很多，這段歷程精采我的人生，如今過了就過了，我並不後悔，彼此放下各自發展」。

詹仁雄曾跟她聊，說S想開相親實境秀節目，找一堆離婚的男生、女生相處，「我很願意參加的」。她對愛還有期望，心中另一半職業、年紀都沒限制，「想法對了，相處起來舒服就好」，朋友曾想幫她介紹對象，但聽到前夫身分，都嘆沒辦法幫她找到更好的。

當年她參加華視「超級星期天」Sunday Girls徵選，與千田愛紗一起走紅。兒子去年才知道媽媽以前是偶像團員，上YT打上她的名字出現許多影片，麻衣說，「他會唱我當年的主打歌，也一直鼓勵我回到工作」。

愛紗最近忙當日文老師，另兩個也都已結婚，前年曾經在台灣相聚，麻衣說其中1個已經離婚，所以4個Sunday Girls裡面，只有1個成員還在婚姻之內，大家投入各自人生，但因為當年的革命情感，每幾年就會相約碰面聚會一次。