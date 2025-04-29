廣告商興訟開第一槍 向金秀賢索賠30億韓元

金秀賢3月30日開記者會為自己辯護。(歐新社)

南韓 演員金秀賢 自3月10日捲入金賽綸 之死風暴後，男神跌落神壇；環球網引述南韓紐西斯通訊社29日報導，已有廣告商向金秀賢提起索賠訴訟，索賠金額約30億韓元（約合209萬美元）。

綜合韓媒消息稱，廣告商A、B本月底對金秀賢及其經紀公司GOLDMEDALIST提起了訴訟，要求返還模特費及賠償損失，索賠總金額約30億韓元。另有廣告商C也在考慮就違約金等問題提起訴訟。

金秀賢所屬經紀公司GOLDMEDALIST對此在29日回應稱，目前尚未確認是否已正式收到訴訟。

YouTube頻道「橫豎研究所」3月10日爆料，金秀賢2015年與當時15歲的南韓女星金賽綸交往，戀情持續6年，引發軒然大波。數日後，金秀賢所屬經紀公司GOLDMEDALIST發布立場文件，承認金秀賢與已故演員金賽綸的戀情，但強調兩人是在金賽綸成年後的2019年夏天開始交往，後於2020年秋天分手。

金秀賢則在神隱20天後，於3月30日首度露面，否認交往未成年的金賽綸並拒絕被當「殺人兇手」，還揚言向金賽綸家屬及「橫豎研究所」提告，求償120億韓元(約814萬美元)。