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莎拉布萊曼登「浪姐」 海邊開唱內幕全說了

記者梅衍儂／即時報導
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莎拉布萊曼的音域橫跨三個高八度。圖／寬宏藝術提供
莎拉布萊曼的音域橫跨三個高八度。圖／寬宏藝術提供

美聲天后莎拉布萊曼相隔3年訪寶島，7月19、20日要在台北流行音樂中心開唱，29日她透過視訊和台灣媒體相見歡，儘管8月將滿65歲，這位月光女神神采飛揚，保養得相當好，她感念台灣是她人生轉捩點，也揭密保養秘訣是幾乎不吃油炸食物和泡麵

30多年前她從音樂劇演員轉型成歌手時，台灣歌迷的力挺讓莎拉布萊曼感激在心，「我的專輯在台灣率先受到關注，後來我來到台灣，發現我的事業在這裡發展得非常順利，也有很多宣傳活動，那段時間我非常努力地工作，也非常開心與正面。這讓我對台灣有很深的好感，因為這裡代表了我人生新階段的起點」。

她表示一直很喜歡台灣，「這裡的人真的非常友善，我也很喜歡台灣的食物，而且台灣真的非常美」，她希望之後能以觀光客的身分深入探訪寶島。

就算身經百戰，莎拉布萊曼也難敵突發狀況，她坦言最怕突然失聲，「現場表演什麼事都可能發生，比如吞到一隻昆蟲或灰塵，因此我長期與聲樂教練合作，維持聲帶與周圍肌肉的最佳狀態，畢竟每年聲音都會因年齡略有變化」。

她的養生秘訣就是盡量不吃乾燥後的食品，如泡麵，油炸當然也不碰，麵包也少吃，笑說：「英國的飲食通常比較無趣，但我發現愈簡單的食物對我的健康愈好，尤其是當我在巡演和旅行時，這些清淡的飲食讓我比較舒服。」

日前莎拉布萊曼登「乘風2025」作為表演嘉賓，錄製現場在海邊，風大又超冷，她回憶：「戶外表演主要就是要克服天氣等自然因素，比如風把頭髮吹亂、可能滑倒，彩排時有點挑戰，好在正式演出風停了。」

她覺得參與節目的經驗很美好，「那是在戶外，有很多年輕觀眾。我感受到他們的歡迎與熱情，也讓我對未來充滿樂觀，他們一邊唱我的歌，一邊對我比愛心、喊『我愛你』，還說媽媽是我的粉絲。能夠得到年輕人及他們家人的喜愛，對我是一種極大的榮幸。

不過由於表演時間緊湊，她沒有機會與節目中的「姐姐」們交流，「像我大多時間都在劇院或排練，很忙碌。雖然我參加過一些電影節，認識不少名人，但平時工作性質讓我鮮少有機會與其他藝人交流」。

除了中國節目，未來如果有機會來台灣拍攝，會不會也想加入？她說：「當然！我去過一些台灣的海邊餐廳，知道那裡非常漂亮。我希望未來能以觀光客的身分回來，好好享受台灣這個歷史悠久又充滿活力的島嶼。」

美聲天后莎拉布萊曼將於7月訪台開唱。圖／寬宏藝術提供
美聲天后莎拉布萊曼將於7月訪台開唱。圖／寬宏藝術提供

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