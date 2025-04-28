我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自認治理美國和全世界 川普對當第三任持開放態度

加國汽車衝撞事件釀11死 嫌犯疑來自台灣

二手市集賣假貨？ 劉美含親自道歉 認前期工作疏漏…

娛樂新聞組／即時報導
劉美含的「閒置流通計畫2.2市集」被踢爆賣假貨。(取材自微博)
劉美含的「閒置流通計畫2.2市集」被踢爆賣假貨。(取材自微博)

憑藉兒童奇幻劇「巴啦啦小魔仙之漂亮寶貝」中小黑魔仙「嚴莉莉」一角打開知名度的大陸女星劉美含，近日在社群平台發動「閒置流通計畫2.2市集」，不過，卻被消費者吐槽買到疑似仿冒的MIUMIU針織衫和LV背包，引起網友關注。

據悉，這是劉美含舉行的第二場二手市集活動，入場的門票價格為每人30元，吸引了多位藝人、博主和造型師參與，商品包括二手奢侈品、設計師款服飾等，此前還有宣傳稱會將集市的部分收益捐贈到「一億棵梭梭」公益項目。

不過，這個活動在社群平台惹來不少吐槽，據揚子晚報報導，一名消費者發文評價市集的性價比不高，衣服髒舊不說，售價還非常貴，普通的短袖標價要500到800元人民幣， 「感覺自己是去撿破爛的，五元一個的小東西都是盲盒的小組件，一個小的化妝鏡要15元，衣服比較舊了都磨邊了還拿出來賣二手，也是第一次見。」

報導提到，還有人質疑自己買到的是假貨，其中一名消費者曬出購入的LV包包，被其他網友質疑「看起來不像真的」、「正品好像沒有這個款式」。還有人買了一件80元的MIUMIU衣服，後經確認證實不是正品。

對此，劉美含親上火線錄影片道歉，表示因前期工作疏漏，市集上出現了幾個有紕漏的產品，目前已經跟購買者逐個積極解決。

其實，去年12月時劉美含組織了第一場二手集市時，就被吐槽過體驗不佳，主要是因為在寒冬中排隊長達五、六個小時，場內東西也不多，性價比不太高。不過，有不少消費者是衝著「能見到劉美含」參加。

據了解，劉美含雖然不是一線女星，但參演過的電視劇不在少數，去年爆款劇「大奉打更人」中，她飾演的司天監術師褚采薇，就讓人留下深刻印象。

上一則

「哈利波特」榮恩樂變大叔樣 升格二寶爸

下一則

小蜘蛛拋震撼彈 穩交千黛亞5年準備息影「我想當爸」

延伸閱讀

加拿大舉行大選 川普再喊話加入美國成為第51州

加拿大舉行大選 川普再喊話加入美國成為第51州
真貨值百萬 南加華女涉賣假名牌 最高囚40年

真貨值百萬 南加華女涉賣假名牌 最高囚40年
「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利
問A案答B案 寧夏銀川市長信箱「已讀亂回」 挨批草台班子

問A案答B案 寧夏銀川市長信箱「已讀亂回」 挨批草台班子

熱門新聞

50歲的林志玲（中）與42歲的孫儷（左）、32歲的楊紫（右）同框，互動熱絡。(取材自微博)

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

2025-04-25 19:35
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

2025-04-21 22:32
童星出身的女星蘇菲奈威德逝世，得年24歲。圖／摘自IMDB

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

2025-04-24 09:52
「宮﨑駿的奇幻世界」是首部聚焦於日本動畫大師宮﨑駿生平、作品與自然環境深厚連結的紀錄片。圖／甲上娛樂提供

宮崎駿人生挫敗細節曝光 「風之谷」竟是謊言下的作品

2025-04-24 10:40

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛

4生肖5月轉運「先苦後甜」 屬鼠準備升職加薪、他事業重新起飛
Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害