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雙帥合體美夢成真 蘇志燮揪玉澤演5月訪台會粉絲

記者李姿瑩／即時報導
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玉澤演。圖/SHOWOFFICE提供
玉澤演。圖/SHOWOFFICE提供

韓國經紀公司「51K」旗下兩大男神蘇志燮與玉澤演，即將聯手訪台舉辦粉絲見面會《2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING: SONICe parTY In TAIPEI》，活動將於2025年5月25日（星期日）晚間六點在台北國際會議中心（TICC）舉行。這不僅是兩人首次共同舉辦見面會，也是繼玉澤演驚喜現身蘇志燮日本場活動擔任嘉賓後，再次於海外舞台合體，雙帥魅力登場，讓粉絲期待值飆升。

2PM成員玉澤演於2018年退伍後，便加入由韓國演員蘇志燮成立的演員經紀公司51K，雙方一直是關係親密的師兄弟，也常常送咖啡車到劇組互相應援。而蘇志燮在前陣子於東京舉行的個人粉絲見面會，也邀請了旗下藝人玉澤演與車學沇擔任嘉賓，組成限定團體「So Ok Cha」。三人不僅合唱由玉澤演親自創作的「Time Walks」，還跟粉絲一起進行趣味運動遊戲。

這次台灣場的演出，兩人合作更加緊密，兩位男神一冷一暖的反差魅力即將正面交鋒，讓粉絲們美夢成真。

蘇志燮上一次訪台舉辦粉絲見面會已是2019年，睽違六年再度訪台，更帶著同門師弟玉澤演同行。玉澤演與台灣的緣分也相當深厚，2023年曾在同一場館舉辦個人見面會，在歡送環節中配合粉絲各式比心要求，每秒切換動作，被粉絲封為「全自動飯撒機器人」，掀起話題熱潮。

上週，他更於個人IG限時動態中公開「劇透」，發問「到台灣表演的話，要唱什麼翻唱歌曲？」引發粉絲熱烈討論，猜測男神將再度訪台，萬萬更沒想到竟然是蘇志燮與玉澤演的夢幻合體。

本場見面會門票將於5月3日下午1點開賣，兩大男神同台更將準備多項粉絲福利，包含全場HI BYE，以及團體合照、和簽名拍立得等要回饋粉絲。活動購票請洽 Ticket Plus 遠大售票系統與全台 7-11 ibon 機台。更多活動資訊請持續關注主辦單位 SHOWOFFICE 官方社群。

蘇志燮。圖/SHOWOFFICE提供
蘇志燮。圖/SHOWOFFICE提供

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