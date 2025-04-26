劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

亞洲影音平台愛奇藝於4月23、24日在北京舉辦「2025 iJOY春季悅享會」，發布2025-2026年最新片單，而備受期待的古裝仙俠鉅作「淮水竹亭」也於今天宣布將於4月28日開播，由劉詩詩 主演。

「淮水竹亭」融合奇幻、愛情與江湖冒險元素。劉詩詩此次飾演「東方淮竹」一角，延續「一念關山」的武俠熱度，再度展現她的古典氣質，並搭配一眾新生代演員，包含張雲龍、丁禹兮、章若楠 、沈月等，共譜一場東方詩意美學的奇幻之旅，勢必成為今春人氣黑馬。

愛奇藝在古裝題材方面，將推出成毅主演的「赴山海」、陳哲遠「一笑隨歌」，以及陳曉雙主演的新作「大生意人」、「雲襄傳之將進酒」。另有結合奇幻元素的「狐妖小紅娘·王權篇」與于正打造的「臨江仙」，皆備受期待。現代劇部分，則集結趙麗穎「在人間」、楊冪「生萬物」、周冬雨「海邊的秘密」、白敬亭「正當防衛」、「不眠日」等。

張凌赫與田曦薇主演的「逐玉」同樣吸睛，劇情結合愛情與宮廷鬥爭，張凌赫劇中軍裝騎馬身姿英氣十足，男女主在預告中互動甜度爆表，親密戲份讓粉絲直呼心動，被網友譽為「古裝新CP天花板」。

另一焦點作品「臨江仙」由白鹿、曾舜晞主演，並由金牌製作人于正擔任編劇與製片。該劇打破傳統仙俠套路，以「夫妻戰爭」為故事核心，結合時空循環等奇幻設定，展現更具顛覆性的敘事方式。于正更自信喊話「必爆」，為該劇聲勢再添一筆。