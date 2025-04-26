河正宇訪台宣傳新片 「唯一首選台灣」背後真相超暖

河正宇面對粉絲提問，有問必答。圖／車庫娛樂提供

「與神同行」男星河正宇今（26）日訪台宣傳自編自導自演的新片「喬王出任務」，這是他唯一海外宣傳行程，他也透露為何會選擇台灣做為此次宣傳站。

河正宇說，這是他第3次到台灣，會選擇台灣是因為過去只要他的電影在韓國上映，就會有很多台灣粉絲特別飛到韓國支持他，「所以我決定一定要來台灣見粉絲」。河正宇笑說這次時間比較從容，昨天抵達台北，熱愛走路的他已在台北街頭散步。

河正宇坦言，「喬王出任務」是自己從2020年就開始決定的主題，2021年開始寫劇本，2023年開始拍攝4個月、後製1年，因此現在才完成作品。至於拍攝「喬王出任務」最難喬的部分為何？河正宇笑說，其實很多時候很難喬，無論投資方、選角，拍攝都是：「我們一半以上的拍攝都在高爾夫球場，那很看天氣，我每天都得像農夫一樣祈禱好天氣。」

至於為何會以黑色喜劇的形式來創作「喬王出任務」？河正宇表示，黑色喜劇和一般喜劇不同，是種有點距離感的好笑，「像是在飛機上看下面的房子，然後看著大家的生活」。他笑說，人生可能本身就是黑色喜劇，因此想要把這樣的東西放進自己的電影中。

河正宇除了演員工作，也相當熱愛繪畫，甚至在韓國開過個人畫展，是否有機會來台開畫展？河正宇承諾會推進這項計畫。另外，他熱愛走路，曾出過兩本書包括「走路的人」，被問起新書進度？他笑說原本打算每5年出一本書，但事與願違，不過第3本書的概念一直在心中，「我想談『開玩笑』這件事在生命中能有什麼作用」。

未來是否有機會來台拍片？河正宇表示，自己近日在台北街頭漫步，覺得台灣的巷子很美，整體城市結構上很有電影感，「我覺得未來有機會的話，可以嘗試做這件事」。