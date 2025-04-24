遊歐「3天被偷2次」被疑炒作…「有翡」男星喊：真的沒有人管管嗎？

孫堅曾在不少古裝劇中露臉。(取材自微博)

曾演出過「宮鎖珠簾」、「有翡」等劇的大陸男星孫堅，近日到歐洲旅遊，沒想到抵達西班牙的第一天，包包就被偷了，沒想到隔了一天，又有兩位工作人員的包包也被偷了，三天經歷兩次偷竊，孫堅崩潰喊「沒人管管嗎」。不過，當他將此事分享到社交平台後，卻被有些網友質疑在炒作。

據孫堅表示，西班牙的小偷很專業，看到單獨一人才下手，小偷先是過來搭話，然後坐在他的身邊，趁孫堅打電話時，立刻出手將孫堅的包包拿走，「護照 、手機、耳機、錢包、卡包，全沒了，天塌了」他說。

但最離譜的還是，孫堅去當地警察局報案，警察告訴他電腦關了要下班，到第二家警局又被告知不營業了，跑到第三間警局才終於能報案，他說，「前後兩個小時等待，等到一個筆錄和報警回執單，一句一天巴賽隆納幾萬起偷盜，無法短期可以看監控（監視器）之類的，怎麼可以這麼瘋狂？」

沒想到，中間才隔了一天，他24日再度遭竊，這次是在飯店吃早餐時，有兩位工作人員的包包被偷了。三天內兩度被偷包，讓孫堅傻眼，「離了大譜，巴賽隆納這個地方真的沒有人管管嗎？員警也不管。」PO文引網友紛紛留言，「真的沒人管，包就是說一定不能離開視線」。

但也有網友質疑，「啥智商啊，能被偷這麼多次」、「發到微博 上意義在哪」、「懷疑你們是在流量炒作」。

孫堅也曝光了店家的監視器畫面，提醒網友注意財物安全。