我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多久該換家銀行？專家提供衡量指標

WSJ:川普考慮大幅削減對中關稅 某些品項超過一半

朴敏英首演中國劇女扮男裝 參考「步步驚心」當定心丸

記者趙大智／即時報導
「錦衣夜行」劇照。圖／龍華提供
「錦衣夜行」劇照。圖／龍華提供

韓國女星朴敏英繼「成均館緋聞」後，再度女扮男裝，在首部中國古裝劇「錦衣夜行」中飾演落魄千金謝雨霏，與張翰合作。雖然語言不同，朴敏英在劇中的表現卻毫無違和，舉手投足間展現明代女子的韻味。她坦言接演前曾擔心古裝造型是否適合自己，還特別以喜愛的「步步驚心」作為參考，提前熟悉古裝表演方式，從定裝到拍攝皆細緻入微，為角色投入滿分。

張翰一改以往「霸總」形象，首次挑戰錦衣衛角色，從無憂無慮的賣魚郎夏潯一路成長為深謀遠慮的輔國公，展現層層轉變的角色張力與全新魅力。「錦衣夜行」由張翰與朴敏英首次攜手主演，改編自月關同名小說，以明朝「靖難之役」為背景，講述平民夏潯（張翰 飾）意外頂替富商楊旭身分，從市井小民到錦衣衛、最終成為輔國公。他文武雙全、膽大心細，在朝堂與江湖間縱橫捭闔，成為輔佐燕王朱棣（陳昊 飾）問鼎天下的關鍵人物。

徐正溪飾演西門靖，帥氣與喜感兼具，展現以往少見的反差魅力。從鄉野大夫一路晉升為錦衣衛，他笑說：「我真的很適合錦衣衛的服裝，一穿上就不想脫了！」

魏千翔在「蘭陵王」、「東宮」、「治癒系戀人」中都以溫暖專情的男配角形象深植人心，這次飾演劇中大反派紀綱；但因本身個性隨和有趣，常在片場活絡氣氛，是劇組眼中的「反派開心果」。

「錦衣夜行」由張翰（右）與朴敏英首次攜手主演。圖／龍華提供
「錦衣夜行」由張翰（右）與朴敏英首次攜手主演。圖／龍華提供

上一則

「霹靂火」男星罹肺腺癌零期曝重大決定：沒時間了

延伸閱讀

才甩逃稅惡名 宋祖兒坦誠身體這部分一大一小

才甩逃稅惡名 宋祖兒坦誠身體這部分一大一小
WiDS青少年資料馬拉松 灣區學生探索ADHD趨勢

WiDS青少年資料馬拉松 灣區學生探索ADHD趨勢
離婚後首部作品 陳曉「大生意人」上演古裝版史密斯夫婦

離婚後首部作品 陳曉「大生意人」上演古裝版史密斯夫婦
網紅「佛山電翰」停播75天後復出：賺幾百萬 開上邁巴赫

網紅「佛山電翰」停播75天後復出：賺幾百萬 開上邁巴赫

熱門新聞

孫儷新劇「蠻好的人生」上檔，開播40分鐘內以2.7的收視率一舉登頂榜首。(取材自微博)

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

2025-04-18 07:00
吳磊七年前的北電藝考成績，至今無人能破。(取材自微博)

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

2025-04-18 02:30
林更新和趙麗穎二搭「與鳳行」，吸粉無數。(取材自微博)

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

2025-04-15 22:38
周天娜(右)曾紅到日本，人氣可和林青霞媲美，從未濫交的她卻在41歲因愛滋病去世。(摘自微博)

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

2025-04-13 13:14
梁釗峰和化妝師女友交往4年半。圖／摘自IG

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

2025-04-21 11:43
葉子楣金色短髮搭配黃色短旗袍，展現魔鬼身材。(取材自Instagram)

金髮搭旗袍參加壽宴 58歲「波霸」近況曝光

2025-04-17 08:00

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」
結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」