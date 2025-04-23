朴敏英首演中國劇女扮男裝 參考「步步驚心」當定心丸

「錦衣夜行」劇照。圖／龍華提供

韓國女星朴敏英繼「成均館緋聞」後，再度女扮男裝，在首部中國古裝劇「錦衣夜行」中飾演落魄千金謝雨霏，與張翰合作。雖然語言不同，朴敏英在劇中的表現卻毫無違和，舉手投足間展現明代女子的韻味。她坦言接演前曾擔心古裝造型是否適合自己，還特別以喜愛的「步步驚心」作為參考，提前熟悉古裝表演方式，從定裝到拍攝皆細緻入微，為角色投入滿分。

張翰一改以往「霸總」形象，首次挑戰錦衣衛角色，從無憂無慮的賣魚郎夏潯一路成長為深謀遠慮的輔國公，展現層層轉變的角色張力與全新魅力。「錦衣夜行」由張翰與朴敏英首次攜手主演，改編自月關同名小說，以明朝「靖難之役」為背景，講述平民夏潯（張翰 飾）意外頂替富商楊旭身分，從市井小民到錦衣衛、最終成為輔國公。他文武雙全、膽大心細，在朝堂與江湖間縱橫捭闔，成為輔佐燕王朱棣（陳昊 飾）問鼎天下的關鍵人物。

徐正溪飾演西門靖，帥氣與喜感兼具，展現以往少見的反差魅力。從鄉野大夫一路晉升為錦衣衛，他笑說：「我真的很適合錦衣衛的服裝，一穿上就不想脫了！」