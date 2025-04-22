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北川景子產後復出美成這樣 網驚呆：這是二寶媽？

記者李姿瑩／即時報導
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北川景子產後重回戲劇圈。(圖/KKTV提供)
北川景子產後重回戲劇圈。(圖/KKTV提供)

北川景子產後首度演出的日劇「從奪走你的那天起」21日開播，她飾演因食安事件失去女兒的母親，為了報復造成事件的公司社長而綁架對方女兒。劇中她對大森南朋的角色充滿恨意，但大森南朋私下人太好，讓北川景子忍不住笑說：「很難投入，只好硬是把那股感情擠出來。」

由北川景子主演，集結大森南朋、仁村紗和、平祐奈、阿部亮平、筒井道隆等實力派卡司，描述在一場食品事件中失去女兒、因此憎恨造成事件公司社長的幼稚園營養師，綁架了其女兒，想讓對方也感受同樣的痛苦，卻在照顧復仇對象女兒的過程中，產生了不一樣的情感。

雖然劇中角色對立，北川景子大讚大森南朋私下很溫柔友善，又帥演技又好，兩人的孩子年齡相近，也會聊育兒的話題，合作相當愉快。也因為角色情緒複雜，北川景子透露，自己演出時會全力以赴，但拍攝空擋或回家後，就會盡量不去想，「因為我沒辦法一直待在這個角色裡。」

北川景子表示，劇情雖然沉重，也常有情緒激動的橋段，但拍攝氣氛都很愉快，有時現場出現與自己想像中不同的表演，也覺得很有趣，不過也苦笑說：「有時候會後悔在彩排時就哭了，覺得自己一開始演太用力了。」

身為二寶媽的她也說，在扮演這個角色時重新感受到了作為母親的幸褔感，就算只是一些瑣碎的小事。她笑說，之前女兒跟她說「早安」、「謝謝」，都覺得習以為常，但現在因為這個角色的影響，每天聽到內心都很感激，有時還會突然有點想哭。

為了去年開始上幼稚園的大女兒，北川景子也跟許多日本媽媽一樣，為女兒製作可愛的小布包、小錢包，在社群上蔚為話題，點讚人數超過16萬。她受訪時開心分享，包包很得女兒心，還會指定花色跟裝飾。她還爆料自己很常去百元商店購買材料，笑說規定女兒只能挑三樣，自己卻不小心買一大堆。

而她不只反差萌的行徑被許多粉絲大讚可愛，女性觀眾更對她的狀態羨慕不已，直說完全看不出來她已經是二寶媽。

北川景子(左)演出親情橋段特別有感。(圖/KKTV提供)
北川景子(左)演出親情橋段特別有感。(圖/KKTV提供)
北川景子(左)當媽後狀態保養得宜。(圖/KKTV提供)
北川景子(左)當媽後狀態保養得宜。(圖/KKTV提供)

日劇 小布 日本

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