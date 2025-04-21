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拖垮孫儷新劇？ 董子健扮落魄富二代 被吐槽「本色出演」

娛樂新聞組／即時報導
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)
董子健飾演的落魄富二代，不受觀眾青睞。(取材自微博)

以「後宮甄嬛傳」、「羋月傳」等劇穩坐「女王」寶座的孫儷，主演新劇「蠻好的人生」近日上檔，開播40分鐘內即以2.7的收視率一舉登頂，熱度和口碑也一路攀升，有望成為今年的爆款劇。但有網友吐槽，男主董子健的戲分太多，而且他在劇中的「落魄富二代」人設十分不討喜，讓人想要棄劇，甚至有人擔心他會拖垮孫儷。

「蠻好的人生」講述保險業務胡曼黎（孫儷飾）在以為自己將迎來人生巔峰之時，突遭競爭對手抹黑、老公出軌，事業、婚姻雙雙墜入谷底，她還被公司開除，而始作俑者竟是初入保險業的落魄富二代「薛曉舟（董子健飾）」。兩人幾番交手後從誤解到相互認同，胡曼黎不計前嫌和薛曉舟聯手，最終兩人各自收穫事業和全新人生。

董子健飾演的落魄富二代薛曉舟，是一個「成長型」男主，他在劇中頻頻闖禍、不知變通，很容易讓觀眾陷入不耐煩情緒，甚至有人覺得他的戲太多了，搶走孫儷「大女主」風采。

其實，董子健不光是戲裡的富二代，在現實世界中，他堪稱演藝圈「天之驕子」。據悉，董子健的母親是娛樂圈「第一經紀人」王京花，曾捧紅范冰冰、李冰冰，父親董志華是京劇武生，也曾演過不少電影。

董子健外型不夠高大帥氣，但出道以來資源頂配，合作過許多大導演、大咖明星，外界普遍認為，他靠的就是家世背景，直到他憑藉「青春派」拿下影帝，演技才獲得肯定。

這次董子健被吐槽的關鍵，是因為角色本身太容易讓人聯想到他的星二代身分了。

不少網友說，愈看愈覺得董子健是本色出演，劇中的他能力不好就算了，還不識好歹、趾高氣昂，連女主都要給他時間成長。但也有觀眾說，應該是董子健演技太好，才讓人愈看愈生氣。

孫儷 保險 李冰冰

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