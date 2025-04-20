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黃少祺演壞心軍官 日狂練口音20小時 詮釋白色恐怖

記者陳慧貞／即時報導
黃少祺心中深藏秘密。圖／客家電視提供
黃少祺心中深藏秘密。圖／客家電視提供

台灣男星黃少祺演出客家電視劇集「星空下的黑潮島嶼」，戲裡他扮演冷酷無情的軍官，將來自台大醫院的醫生新生視為「敵人」百般刁難，連犯了急性盲腸炎，也咬牙死撐著不願「讓敵人在自己肚皮上劃一刀」，雖最終屈服，被救了一條命，關係始終對立，隨著劇情發展，黃少祺飾演的角色似乎將揭開塵封已久的過往祕密，引發觀眾高度關注。

有別於8點檔，黃少祺飾演的「趙任寧」說得一口道地京片子，咬字清楚、字正腔圓，他坦言花了大量時間練習口音及語調，「幾乎每天練到20小時以上」，提到角色詮釋，「趙任寧是個內心深沉的人，雖然身處高位，內心卻充滿擔憂，但不能表露情緒。在部隊裡，不能慌亂，要把那份表面冷靜與內心波濤演得恰到好處，這對我來說是一次深刻的表演歷練。」

「星空下的黑潮島嶼」聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。黃少祺感性表示：「那個時代沒有選擇，只有生與死。我若是趙主任，可能也會為了生存而做出那些選擇。人終究是有私心的，這是歷史的殘酷與無奈。」

影片來源：YouTube@Hakka TV

黃少祺在「星空下的黑潮島嶼」飾演冷面軍官。圖／客家電視提供
黃少祺在「星空下的黑潮島嶼」飾演冷面軍官。圖／客家電視提供
黃少祺在「星空下的黑潮島嶼」劇中百般刁難新生。圖／客家電視提供
黃少祺在「星空下的黑潮島嶼」劇中百般刁難新生。圖／客家電視提供

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