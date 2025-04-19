陳美鳳合體畢書盡跳「APT.」 身材竟變這樣

陳美鳳現身畢書盡演唱會。記者沈昱嘉／攝影

Bii畢書盡今（19）日在台北流行音樂中心開唱，揪「全台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳大跳韓夯曲「APT.」，Bii也下足苦功練習台語，和陳美鳳一起合唱經典台語歌「繁華攏是夢」。

畢書盡相隔7年再辦大型演唱會，清唱「不苦」開場，像是傾訴這些年的心聲，隨後戴著面具搭配銀白長大衣，演唱「轉身之後」、「逆時光的浪」、「你留下的愛」，全場跟著大合唱，他忍不住感動到直呼：「好想哭！」

畢書盡分享近年來的心情：「這幾年，我有一些沉澱，也有一些重新開始的過程，所以對我來說，今晚不只是演唱會，也是我對音樂的熱情、我和你們之間的連結都有了新的開始，像是經歷了一場重生。」並高喊：「非常謝謝你們一直在，我會一直在！」聽到有粉絲大喊：「不要哭。」他幽默說：「不會這麼快。」

他也大方秀出6塊腹肌、2塊精壯胸肌及人魚線，他為此備戰5個月，不但嚴格飲控，排練再累都要上健身房操肌1.5小時，目前體脂不到12。

他和陳美鳳因公益演唱會結識，陳美鳳說：「Bii來公益演出2次，很有心，是年輕一輩中很棒的歌手，唱歌那麼好聽，又很帥，本人也非常有禮貌。這次接到他的邀約訊息，覺得如果有需要我，一定要來支持這麼棒的歌手，我也可以跟不同世代的觀眾碰面。」

她之前左腳踝受傷，雖然目前已逐漸恢復中，仍擔心自已的表現會不夠好。不過排練時，她快速學會舞步，非常謹慎、反覆確認。Bii與陳美鳳合唱「繁華攏是夢」，Bii以韓文拼出台語，一字一句練習，他說：「台語和韓文發音有相通的地方，我練好後，家人有幫忙驗證過關。」

陳美鳳表示，很開心能來到畢書盡的演唱會，為了要順利參加，更努力復健，「我跟畢書盡是在一個公益活動認識的，第一眼看到就覺得他顏值高、很帥、有才藝、歌又唱得好，而且很敬業又有禮貌，真的很棒，在現在藝人當中我覺得他真的非常優秀，所以要來參加他演唱會其實我壓力很大，想說要怎麼打扮，就穿這樣了。」害羞說：「我想說會不會太可愛。」畢書盡則嘴甜直誇：「很美，我早上嚇到，真的非常美麗。」