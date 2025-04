山下智久(左)和周杰倫一起喝酒。圖/摘自IG

天王周杰倫 去年12月在台北大巨蛋開唱時,日本 男神山下智久現身朝聖,外界驚喜2人原來有交情,而昨(18)日晚山下智久3度在IG曬出和周董的合照,地點就在台灣,引發網友熱議。

山下智久在IG分享3張和周董的合照,2人一邊品嚐美酒,一邊欣賞藝術品,氛圍相當輕鬆自在,他開心表示「Hanging out with Jaychou.Thank you always.Lucky day(和周杰倫一起出去玩,一直都很感謝你,幸運的一天)」,周董轉發笑喊「歡迎」,更曬出另一張合照嗨喊「騎車逛起來」。