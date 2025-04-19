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丁寧與女兒大吵報警：不知她會對我怎樣 也怕她傷害自己

記者廖福生／專訪
現實生活中丁寧是3寶媽。記者沈昱嘉／攝影
現實生活中丁寧是3寶媽。記者沈昱嘉／攝影

丁寧近期在電影「刺心切骨」中飾演一位控制狂媽媽，現實生活中丁寧是3寶媽，即使她始終告訴自己不能偏心、要保持情緒穩定，但日前卻曾與大女兒吵架不可開交，場面險些失控，最後讓她緊急「報警」處理。

丁寧坦言，自己對於小孩很多事情都會放手，唯獨「使用網路」這一塊特別謹慎，會規定小孩使用時間，一到就要停止。但約莫去年底、今年初時，大女兒曾因不守使用規定，歇斯底里大吵，讓丁寧只能報警，雖然通報就會留下紀錄，但她並不認為那是壞事，「因為我沒有辦法確保狀況會怎樣，當下我也擔心我自己，所以只能報警」。

當時丁寧老公並不在家，且女兒已經長得比她還要高大：「我不知道她會對我怎樣，我也害怕場面失控，我女兒已經用手在捶牆了，我不怕她傷害我，我是怕她傷害自己，誰知道她會不會下一秒用頭敲牆？」

報警後丁寧還特地讓一旁的大女兒，聽見自己與警察的對話，她認為這個狀態也是讓彼此冷靜：「因為我們都太爆（炸）了！當時中間也沒有其他人，當時有個聲音出來會有冷靜的效果。」丁寧笑說，報案事件發生後，社工會固定來電關心，但她表示，並不要害怕自己是公眾人物而限縮行動選擇，「在當下要以讓小孩子得到最好的保護為原則」。

而至此後，丁寧與大女兒至今再也沒有過爭吵，「我覺得有些火爆是可以靠外來的力量冷靜，當時繼續爆下去的話，我真的不知道會發生什麼事」。 她笑說小孩子真的不能偷生：「我女兒就是我的個性！」

至於現實生活中是否有曾像電影裡對孩子情緒勒索？丁寧笑說其實在近日小兒子曾在電話中，告知她自己獨自在外面玩，讓當時正在南部拍戲的丁寧，瞬間創傷症候群發作，原來小兒子至今已進出急診室數次，每次都縫針，但當下丁寧束手無策，只能交代小兒子回家後得報平安：「我也只能告訴自己，他已經8歲了，父母都是在這樣的情況下慢慢放手。」

丁寧坦言，自己對於小孩很多事情都很放手，唯獨「使用網路」這一塊特別謹慎。記者沈昱...
丁寧坦言，自己對於小孩很多事情都很放手，唯獨「使用網路」這一塊特別謹慎。記者沈昱嘉／攝影
丁寧笑說大女兒和自己的個性如出一轍。記者沈昱嘉／攝影
丁寧笑說大女兒和自己的個性如出一轍。記者沈昱嘉／攝影
丁寧曾與女兒大吵到報警。記者沈昱嘉／攝影
丁寧曾與女兒大吵到報警。記者沈昱嘉／攝影
丁寧演出電影「刺心切骨」。記者沈昱嘉／攝影
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