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SJ後台互吐槽「分隊只剩兩團活動」直擊畫面曝光

記者梅衍儂／即時報導
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左起神童、東海、始源、銀赫、利特。圖／讀者提供
左起神童、東海、始源、銀赫、利特。圖／讀者提供

韓流帝王SUPER JUNIOR和台灣的淵源三天三夜都說不完，最傲人的紀錄是他們曾在音樂串流平台KKBOX霸榜超過200周。今（19）日KKBOX第20屆風雲榜在高雄巨蛋登場，SJ派出兩子團SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.力挺，和台灣回憶殺男團Lollipop棒棒堂、新生代團體Ozone和本土團玖壹壹尬人氣。

SJ壓軸出場，由利特、始源、神童組成的 SUPER JUNIOR-L.S.S. 以「Suit Up」、「JOKE」炒熱現場氣氛，隨後銀赫和東海的SUPER JUNIOR-D&E接力嗨唱夯曲「GO HIGH」、「GGB」、「Oppa, Oppa」等，5個人最後更合體演唱SJ 20年前的出道神曲「Miracle」，現場簡直變成SJ演唱會。

5人更超暖心展浪漫巧思，每人寫下一句溫暖留言印在紙花上，始源中文最好，他用工整字跡寫下「一直感謝你，愛你們」並附上中文簽名，隨著典禮落幕、紙花噴射，歌迷見到直呼超驚喜。

而SJ表演完後一行人到後台受訪，提到明明就是同一個團，但因為是以兩個小分隊身分訪台，所以分成兩個休息室，東海直呼這種感覺很神奇；利特笑說希望之後可以常常來到台灣，也知道粉絲暱稱他們是「灶咖男團」，意指太常來台灣了，他笑說：「因為『灶咖』是廚房，我們也喜歡台灣的食物，也可以跟旅行、美食節目之類的，讓我們來到台灣」。

銀赫不忘宣傳下周東海和他、利特都會再訪台，東海是個人見面會，銀赫跟利特則是擔任拼盤演唱會主持人，利特笑說：「如果這麼常來有禮物可以拿嗎？」逗得現場大笑，而整個訪問結束後，他們也大方和台灣媒體合照，5人直接下台站好定位，東海開心說：「我們是家人！」利特直呼：「台灣，I Love You！」

利特也說SJ小分隊多，別的不說，但「D&E和L.S.S.這兩隊一定會常來」，結果被始源當場吐槽：「因為現在有在活動的也只剩這兩個小分隊了好嗎？」

好奇有無品嘗高雄美食？利特表示鼎王麻辣鍋是一定要去的，但先前來台拍綜藝節目時，曾聽說「只有在高雄吃得到的丹丹漢堡」，這次也品嘗了丹丹漢堡跟大腸麵線。

銀赫曾許願Solo專輯若在KKBOX奪下冠軍，將錄製台灣旅遊Vlog，如今順利達陣，他表示：「這是跟粉絲的約定，有計劃要來台灣拍，也會盡快來，希望可以當禮物送給粉絲們，對於其他的粉絲也想要介紹台灣。」

東海。圖／讀者提供
東海。圖／讀者提供
SJ的手寫紙花照。圖／讀者提供
SJ的手寫紙花照。圖／讀者提供
利特。圖／讀者提供
利特。圖／讀者提供
SUPER JUNIOR-L.S.S. 。圖／讀者提供
SUPER JUNIOR-L.S.S. 。圖／讀者提供
始源。圖／讀者提供
始源。圖／讀者提供
銀赫。圖／讀者提供
銀赫。圖／讀者提供
SJ後台受訪。圖／讀者提供
SJ後台受訪。圖／讀者提供
東海（左）和銀赫。圖／讀者提供
東海（左）和銀赫。圖／讀者提供

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