范冰冰獲國際大獎？ 原來又是「名人標題黨」惹的禍…

一向是受到媒體關注的范冰冰，標題黨當然不會放過。（取材自微博）

大陸女星范冰冰 2018年因為陰陽合約逃稅風波，重創演藝事業，至今都沒有機會完全復出，但是，她的一舉一動仍受到廣大關注。近日，多個以「范冰冰獲國際大獎」、「范冰冰獲國際知名獎學金」為標題的消息在網上傳播，不少人以為是明星范冰冰，沒想到，文中的范冰冰其實指的是鄭州 大學材料科學與工程學院的「教授范冰冰」，而這一切都拜「標題黨」之賜。

據悉，這則獲獎消息是3月3日在鄭州大學官網公布，距今已有一個來月，算是一則「舊聞」，若非被「標題黨」發現了兩者同名的巧合，恐怕這條獲獎消息也不會在網上引發關注。

這些標題讓鄭州大學教授范冰冰十分困擾，據瀟湘晨報報導，范教授在社交平台發言，「很忐忑」、「實際上也就是個項目」、「加上鄭州大學四個字這麼難嗎」。網友則評論，「比起鄭州大學，范冰冰這個名字更有流量」，范教授則回覆，「有道理，但讓我心裡感覺很不爽」。

揚子晚報報導，類似這種烏龍標題不勝枚舉，2023年「張藝謀老師逝世」這個標題就曾惹來眾怒，事實是北京電影學院教授、張藝謀的老師司徒兆敦逝世，結果一些「標題黨」卻玩起了文字遊戲，把「的」去掉，誤導眾人以為是導演張藝謀去世了。

不只如此，「鄧超 同志被評為烈士」也曾讓網友嚇了一大跳，以為是演員鄧超去世了，後來才知是「消防員鄧超」，一度讓網友大罵「「缺不缺德啊」、「行銷號真的夠了」。