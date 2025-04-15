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「少林女足」開拍一個月… 田啟文曝周星馳「其實很想再演戲」

娛樂新聞組／即時報導
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田啟文透露周星馳的「少林女足」拍攝進度。(取材自微博)
田啟文透露周星馳的「少林女足」拍攝進度。(取材自微博)

曾經在「九品芝麻官」中飾演肺癆「戚家大少爺」、「少林足球」中「三師兄」的港星田啟文（綽號「田雞」），可說是周星馳電影中的「黃金綠葉」。近日，田啟文出席活動時，透露周星馳的「少林女足」已經在深圳拍攝一個月了，他還爆料，其實周星馳很想再演戲。

眾所周知，周星馳2001年執導兼主演的電影「少林足球」，當年票房高達6000萬港元，目前仍居香港華語電影票房第10名，堪稱香港經典喜劇片之一，至今仍被不少影迷津津樂道。

2023年，周星馳61歲生日時宣布將開拍「少林足球」女版電影「少林女足」，並公開招募演員，一度在演藝圈掀起話題。最後傳出將由張小斐、迪麗熱巴、張藝興、趙麗娜主演，更有南韓影帝宋康昊坐鎮。不過，談到「少林女足」演員陣容，田啟文稱香港女星蔡思貝向周星馳自薦成功，亦有出演該片。

田啟文並提到，「少林女足」已經在深圳拍攝一個月了，他說，「最初進度有點慢，現在已經上軌道。頭一星期我問周星馳拍攝順利與否？他說一般，患得患失。主要是投入狀態問題，不是一開始就可以到位」。

田啟文還說，周星馳其實很想再演戲，「我曾對周星馳說，很多人渴望他再演戲，有人估計他65歲會重現銀幕。周星馳好奇問我何解65歲會演出。我說因他3年拍一部戲，現在62歲執導『少林女足』，3年後65歲就可以演出。我知他很想拍戲，但又不想重演以前的角色，最好是以一個全新周星馳面對觀眾，大家開心，他演出又沒那麼大壓力，不過，這是我估計而已」。

蔡思貝傳向周星馳自薦成功，成功加盟「少林女足」。(取材自微博)
蔡思貝傳向周星馳自薦成功，成功加盟「少林女足」。(取材自微博)

周星馳 香港 迪麗熱巴

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