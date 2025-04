川普客串「小鬼當家2」成負擔 導演不敢刪：怕被遣返

「小鬼當家2」導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)。美聯社

根據娛樂媒體Variety報導,導演克里斯哥倫布(Chris Columbus)在近期的一個採訪中表示,川普 總統在他所執導的1992年電影「小鬼當家2」(Home Alone 2: Lost in New Yorkk)中的客串片段因為川普的爭議而成為了「電影的負擔」。

哥倫布說他「希望那個片段消失」,但不能真的剪掉,因為他可能會因此被認為「不適合居住在美國」,而被「遣返到義大利 之類的」。哥倫布是土生土長的美國人,但有義大利和捷克血統。

在「小鬼當家2」電影中,主角小男孩凱文(Kevin McCallister)不小心和家人走散、一個人來到紐約入住了當時在川普旗下的廣場飯店(Plaza Hotel),並短暫向川普問路。

導演表示,這段7秒的客串片段來源於川普當時要求劇組「如果不讓他出鏡,就不能在廣場飯店拍攝」,劇組才讓川普出現在電影中。

不過導演也提及,川普當時是受歡迎的電視名人,觀眾很樂見電影中出現這段客串,是直到川普成為總統,客串片段才開始引起爭議,飾演「小鬼當家」系列男主角凱文的演員麥考利克金(Macaulay Culkin)也曾在社群媒體 上聲援過刪除川普客串的請願。