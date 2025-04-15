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凱蒂佩芮風光回地球 溫蒂漢堡猛嘲：能不能送回外太空？

世界新聞網李芊芊／即時報導
首位進入太空的流行歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）。歐新社
首位進入太空的流行歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）。歐新社

據紐約郵報（New York Post）報導，連鎖速食店溫蒂漢堡（Wendy's）公開向首位進入太空的流行歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）開火，在社群媒體平台X（推特）詢問：「可不可以把她送回外太空？」。

14日，凱蒂佩芮等六名女性搭乘航太公司「藍源」（Blue Origin）的次軌道太空船新謝波德號（New Shepard）火箭前往太空，完成自1963年以來第一次以「全女性組員」登上太空的壯舉。

凱蒂佩芮更是在平安回到地球後親吻地面，並在社群媒體Instagram分享，稱這次的經歷是「無與倫比的旅程」。

然而，當全世界都在關注這次的太空之旅、慶祝全組人員安全著陸時，溫蒂漢堡的官方X帳號卻在宣布凱蒂佩芮平安歸來的貼文下留言：「可不可以把她送回外太空？」，又在另一則貼文下留言：「我親吻地面，我喜歡。（I kissed the ground and I liked it.）」化用凱蒂佩芮經典歌曲「I Kissed A Girl」的歌詞。

溫蒂漢堡帳號持續對凱蒂佩芮猛攻，說了諸如「當我們說希望女性從事STEM（科學、科技、工程與數學）工作時，這個（凱蒂佩芮上太空）不是我們想要的。」等諷刺話語。

目前尚不清楚為何溫蒂漢堡要對凱蒂佩芮窮追猛打，但這家速食巨頭的社群媒體風格一直以來都以尖銳幽默著稱。紐約郵報已向溫蒂漢堡公司要求置評。

太空 溫蒂漢堡 社群媒體

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