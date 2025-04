凱蒂佩芮風光回地球 溫蒂漢堡猛嘲：能不能送回外太空？

首位進入太空的流行歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)。歐新社

據紐約郵報(New York Post)報導,連鎖速食店溫蒂漢堡 (Wendy's)公開向首位進入太空 的流行歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)開火,在社群媒體 平台X(推特)詢問:「可不可以把她送回外太空?」。

14日,凱蒂佩芮等六名女性搭乘航太公司「藍源」(Blue Origin)的次軌道太空船新謝波德號(New Shepard)火箭前往太空,完成自1963年以來第一次以「全女性組員」登上太空的壯舉。

凱蒂佩芮更是在平安回到地球後親吻地面,並在社群媒體Instagram分享,稱這次的經歷是「無與倫比的旅程」。

然而,當全世界都在關注這次的太空之旅、慶祝全組人員安全著陸時,溫蒂漢堡的官方X帳號卻在宣布凱蒂佩芮平安歸來的貼文下留言:「可不可以把她送回外太空?」,又在另一則貼文下留言:「我親吻地面,我喜歡。(I kissed the ground and I liked it.)」化用凱蒂佩芮經典歌曲「I Kissed A Girl」的歌詞。

Can we send her back — Wendy’s (@Wendys) 2025年4月15日

溫蒂漢堡帳號持續對凱蒂佩芮猛攻,說了諸如「當我們說希望女性從事STEM(科學、科技、工程與數學)工作時,這個(凱蒂佩芮上太空)不是我們想要的。」等諷刺話語。

目前尚不清楚為何溫蒂漢堡要對凱蒂佩芮窮追猛打,但這家速食巨頭的社群媒體風格一直以來都以尖銳幽默著稱。紐約郵報已向溫蒂漢堡公司要求置評。