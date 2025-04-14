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林憶蓮缺氧當眾暴哭 3度道歉：歌迷帶來很多力量

記者林士傑／即時報導
林憶蓮「迴響Resonance」巡演以「時空交錯」為主軸。圖／索尼音樂提供
林憶蓮「迴響Resonance」巡演以「時空交錯」為主軸。圖／索尼音樂提供

林憶蓮2月開始投入「迴響Resonance」巡演，上周中國廣州站遭逢暴雨，無法百分之百呈現舞台效果，她親上火線3度道歉；上月底空降昆明，由於高原反應猛烈，上氣不接下氣的她一回到後台就要吸氧，最後一刻淚水潰堤，幸而安然度過演出。

林憶蓮以「時空交錯」為巡演主軸，諸多曲目串起走到現今的音樂旅程，上周不只首唱「蓋亞」，安可選唱粵語金曲「微涼」、「為何他會離開你」、「再見悲哀」，甚至難掩激動淚灑舞台，她直言歌迷帶給她很多力量，「覺得無力或者困難的時候，可以一起在歌曲和回憶裡找到調整和勇氣」。

她至今完成6場巡演，站站都有難忘回憶，昆明站對她而言是場意志力與身體極限的拉扯，苦撐登台讓歌迷很是不捨，「高原反應比想像中來得更猛烈，幾乎整場都在吸氧。我想要用盡全力去唱，可是總不盡人意」，她事後無奈道出心境。

既要完美唱出每一個音符，她又要兼顧體力分配，在接近尾聲之際幾近崩潰，在台下換衣服的她拚命吸氧，忍住不適重返舞台準備帶來「至少還有你」，接著全場觀眾隨著節奏齊聲哼唱，強大力量瞬間穿透她的內心，林憶蓮說：「那一刻，眼淚一下子湧出來，怎麼都止不住，心裡卻是暖的。」感謝全場粉絲陪著她站穩舞台。

她在台上總是真情流露，本月喜迎出道40周年，她感性發文：「40年，說長不長，說短不短，裝滿了無數的風景、聲音，還有你們一路的陪伴。因為有你，我還在唱；因為有你，這段旅程才如此珍貴。」承諾會陪著歌迷繼續唱下去。

林憶蓮本月歡慶出道40周年。圖／索尼音樂提供
林憶蓮本月歡慶出道40周年。圖／索尼音樂提供

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