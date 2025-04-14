「雁回時」陳都靈「墜馬吻」名場面 特寫曝他嘴唇都在抖

陳都靈(右)、辛雲來在「雁回時」中的名場面「墜馬吻」。圖／愛爾達電視 提供

陳都靈、辛雲來主演話題復仇劇「雁回時」，2人首次搭檔，在拍攝劇中一場「墜馬吻」時，辛雲來因吻戲經驗不足，第一次親陳都靈時，居然緊張到全身發抖，特寫鏡頭也能看到他嘴唇不自覺抖動、渾身僵硬，在劇組釋出的花絮影片中，只見一旁導演親自講戲、帶領他進入吻戲氛圍，果然不出所望，第二次就克服緊張情緒，即使導演喊卡，他仍吻著陳都靈，成功進入角色。

「雁回時」改編自千山茶客的小說「重生之貴女難求」，與夯劇「墨雨雲間」為同一作者作品，該劇融合權謀、宅鬥、復仇等元素，光是前3集就拋出凶案、宅鬥、朝堂陰謀多個懸念，其節奏明快、服裝造型精緻，再加上大女主復仇戲碼，更被網友封為「女性復仇教科書」、「權謀宅鬥天花板」。

劇情講述從小被棄養的「莊寒雁（陳都靈飾演）」輾轉重回莊家，引起了大理寺少卿「傅雲夕（辛雲來飾演）」的注意，兩人在互相試探周旋的過程中愛上彼此，聯合揭穿了莊家家長「莊仕洋（喻恩泰飾演）」偽善面具下弄權枉法的罪惡行徑，成為恩愛眷侶的故事。

提到對角色看法，陳都靈欣賞「莊寒雁」總在不斷自我成長、自我修復，不論身處何種環境，總能「自救」的生命力，身體力行地在表達「貴女之貴非金銀之貴，而是勇氣品格之貴」之意。說起和辛雲來搭擋，陳都靈回憶起當時在橫店片場拍攝，由於時值盛夏，體力消耗大，為應付劇中的情緒和體力，她經常向辛雲來請教關於「健身」問題，對辛雲來的初印象是「靦腆和慢熱」，相處過後也逐漸熟悉，這才發現他其實也是非常感性的人，如果有機會二搭的話，陳都靈則想和對方演一些比較輕鬆和純愛題材的戲劇。