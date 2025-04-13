家道中落卻裝成富二代 李明川放下偽裝 認了不堪過往

李明川剛過完50歲生日。圖／水靈文創提供

台灣造型師、節目主持人李明川7日剛過完50歲生日，除了送自己6月紐約行的生日大禮，他也為喜歡他的粉絲準備了一份禮物，將他過往50年的人生與入行30年的所見所得，重新整理完成新書「善用天賦：追尋自我，花漾人生持續綻放」，明天起開始預購，準備好迎接人生下半場。

李明川的新書「善用天賦」，從4歲家裡發生經濟變故造成他自卑的故事說起，造成他較同齡孩子早熟、善於察言觀色，卻因倔強愛面子，國高中進入私立學校就讀，面對班上真正有錢或名門之後的同學，跟大家格格不入的他變得驕縱自傲、蠻橫霸道，在「有錢富二代」的人設下，其實他要靠助學貸款 、半工半讀才能完成大學生活。

「善用天賦」共有4個篇章，邁入半百的李明川為自己的20、30、40、50下註解：「20歲的我武裝自己，以為只要建立安全感就可以為所欲為；30歲的我封閉自己，塞滿工作讓生活充滿挑戰卻麻木不已；40歲的我放飛自己，依靠對人事物的熟悉讓自己順其自然；50歲的我尊重自己，練習跟自己相處並坦然面對所有一切。」

走過憂鬱症 、放掉過往的一些不堪，如今的李明川學會和自己相處，也成為很多人想成為的李明川，所以在「打造個人IP」與「如何成為造型師」章節中，他分享了很多有趣的工作經驗，例如對通告大多來者不拒的他，也曾遇過讓他尷尬害羞的通告，那就是「寫真」。

因為有好幾年時間，市場上盛行出寫真集，只要敢脫敢露都可以出寫真集，他回憶：「我接過一個不知名模特兒的寫真集，全程造型號稱有八套，但加起來的布料，大概只有平常藝人造型的一套半！幾乎所有的造型都是衣不蔽體或是赤裸上陣。」但讓他印象深刻的是這位寫真女模的兩點非常黑，所以攝影師特別叮嚀李明川要幫她「乳暈加工」、用粉底幫她的乳暈上妝，一心只想趕快化完的他還因為太過急躁，被寫真女模抗議不夠溫柔。

李明川笑說：「所以我常說自己是『無性人』，造型師的工作本來就要有隨時放掉性別的觀念。我們要能夠忽男忽女，能夠不男不女，遇到男藝人時可以跟他稱兄道弟；碰到女藝人你又要可以跟她姊妹情深，所以在工作的時候，健全的心態是很重要的，在眼前的男女都必須先變成無性別，才可以迅速進入專業工作領域，如果一開始就扭捏作態，不但會讓彼此的信任度降低，還會影響到工作品質。」