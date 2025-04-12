斷開福原愛 賣房慘賠巨額？江宏傑入住透天豪宅曝真相

江宏傑現在不排斥交女朋友。記者王聰賢／攝影

江宏傑 今出席衛浴品牌20周年記者會，他年初搬進新竹透天厝新家，最近豪華裝潢曝光引發不少網友讚嘆。外傳他寧可血虧700萬(新台幣，約23.2萬美元)也要賣掉和福原愛 共同持有的高雄房產，江宏傑有些不解地表示：「好像也沒有到真的慘賠，也沒有賺，算是攤平吧！不知道大家怎麼算的？」

他和福原愛離婚後天各一方，平時會定期視訊，福原愛今年才剛赴台探訪，家人之間都保持聯繫。他說現在和福原愛對一起照顧家人有共識，希望營造健康環境讓家人安心生活、成長，彼此交談話題都是為了家人，不會打聽對方的私生活。至於家人開銷雙方怎分擔？江宏傑以「有簽保密條款」為由不便多言。

江宏傑會想搬家也是為了家人，孩子們逐漸長大，需要獨立生活的空間，最近也都慢慢習慣自己睡覺。加上奉養父母，所以才選擇透天厝共4層半的房型。至於未來新房會不會有女主人？江宏傑笑回：「我媽媽嗎？」他說現在沒有約會對象，對感情的態度依舊是順其自然，只要能接受他和家人，都歡迎大家幫他介紹。