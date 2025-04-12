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告五人創歷史 14人嘉賓全衝上台…曝後台「差別待遇」

記者梅衍儂／即時報導
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告五人力邀老王樂隊、甜約翰、美秀集團擔任嘉賓，4團17人共演炸台。圖／相信音樂提供
告五人力邀老王樂隊、甜約翰、美秀集團擔任嘉賓，4團17人共演炸台。圖／相信音樂提供

有時候我們會忘記自己擁有的魔法的力量，在一件件平凡的小事中，在一首首滾瓜爛熟的旋律中，重新找回生命力，告五人的演唱會從新生、澎湃到終章，那些披星戴月的日子，今（12）日晚間在世運主場館12分鐘的無人機燈光下熠熠重現，5萬名觀眾嘶吼、沉溺、再被治癒。

一套鼓、一把吉他再加雙主唱，3個人8年前出道時恐沒想到，未來會在華語樂壇不斷創下紀錄，告五人此次巡演走遍世界34座城市、總計51場演出，吸引超過56萬觀眾，昨以史上最年輕華語音樂人之姿登上高雄世運主場館。

這場巡迴壓軸場下足了本，斥資上億集結500台無人機，在港都夜空中打造燈光秀，告五人經典符號哈密瓜、告五豬、哈密瓜手燈等11項元素大千倍綻放，總計長12分鐘的壯觀場面，是台灣演唱會史上的第一次。

犬青一襲粉紅女神戰袍氣勢登場，登上8公尺寬的瞬移魔法舞台移動至場中央，更新增延伸舞台直達搖滾區最後一排，近距離寵粉；雲安說：「我們必須感謝一件事情，今天的高雄沒有下雨，謝謝全場讓運氣來得若有似無，是有（運氣）的。」3人說笑要唱到4小時，犬青笑問：「現在要跟五月天競爭就對了？」雲安回：「五月天比我們有錢，所以可以付罰款。」言下之意不敢逾越師兄高度。

雲安又說：「今天對我來說是魔法藥水喝完的那一天，謝謝你們，跟我們一起聚在這裡，過來的路上辛苦了，我覺得告五人一直被你們呵護得很好，有的時候會覺得怎麼把愛加倍奉還給你們，希望我們從此不再愛人錯過。」

犬青哽咽說：「謝謝你們一直說不要在意別人的眼光，給我們很大很大的鼓勵，我們很幸運擁有你們 ，你們是全世界最溫暖的哈瓜。我們一直在做喜歡的歌給大家，告訴你們我們的生活故事，如果你們剛好有一樣的際遇就是太好，就可以互相安慰，加油打氣 。」

告五人最初在Live House開唱，經歷過僅有5名觀眾的場面，至今站上5萬歌迷的高雄世運舞台，人氣飆升萬倍，現象級樂團當之無愧，但當他們有了高度，初心終始不渝，特別邀請剛成團時，一起跑音樂祭的老朋友老王樂隊、甜約翰以及美秀集團，3組嘉賓分別帶來經典曲目「我還年輕我還年輕」、「降雨機率」、「捲菸」，總共17位音樂人共演。

4團更合唱「自由」與驚喜彩蛋「Baby Shark」，現場氣氛熱烈到最高點，告五人說：「我們知道哈瓜的年齡層很廣，很多人帶小孩來，我們想讓大家都能一起唱，一起記住這一夜。」

雲安笑喊：「這個嘉賓有滿意嗎？他們（粉絲）以為我們請1團，我們請3團！當年我們只請得老王樂隊，今年我們剩下兩團也請得起了！」犬青更自招當年唱美秀集團和甜約翰的歌曲，其實沒付版權費，透過這次邀約來還債，讓美秀集團的修齊笑喊「我們都要討回來　連通貨膨脹都要算進去」。

難得4團相聚，雲安表示很像大一新生宿營，犬青則說要多唱一點才划算，不過甜約翰主唱浚瑋爆料日前和告五人彩排完，他和團員們肚子很餓，「走到便當區，看到有舒肥雞肉，結果經紀人說『等一下，這個不是你的便當，這個是告五人的便當』」，轉頭帶他去看另一袋便當，打開卻寫著庶民便當。

犬青解釋其實庶民便當很好吃，「我們告五人以美食著名的樂團，我們3個身材沒有他們好，浚瑋有腹肌，你們可以吃好吃的便當，我們只能吃無聊的」，雲安更大力推薦滷排骨便當。

告五人演唱會開場煙火齊發，全場嗨翻。圖／相信音樂提供
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告五人經典符號輪番閃現，哈密瓜放大千倍綻放夜空。圖／相信音樂提供
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告五人世運主場館演唱會集結500台無人機，打造燈光秀，壯觀大場面超震撼。圖／相信...
告五人世運主場館演唱會集結500台無人機，打造燈光秀，壯觀大場面超震撼。圖／相信音樂提供
告五人巡演壓軸最終場，吸引5萬歌迷徜徉在告五人夢幻之海。圖／相信音樂提供
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告五人寫下巡演傳奇，台灣演唱會史上第一次啟用無人機。圖／相信音樂提供
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告五人披星戴月照亮高雄夜空。圖／相信音樂提供
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