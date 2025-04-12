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楊千霈遭爆擁新歡後首露面 2人「真實關係」全說了

記者廖福生／即時報導
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楊千霈現身電影宣傳活動。圖／摘自IG
楊千霈現身電影宣傳活動。圖／摘自IG

由詹懷雲、江齊合演的新片「有病才會喜歡你」，截至今（12）日全台票房正式突破新台幣2000萬(約66.3萬美元)，目前成為2025年台片票房冠軍。而楊千霈在片中飾演女主角江齊的母親，她今現身電影宣傳活動「全明星拍照見面會」，同時也是宣布離婚後第一次公開露面，她坦言離婚的決定娘家非常支持。

影片來源：YouTube@Sony Pictures 索尼影業

楊千霈今年1月宣布自己在2024年結束8年婚姻，今晚是她恢復單身後首次公開露面接受訪問。楊千霈認為認為自己心態上並無差別，笑說很多小事都讓她覺得很美好。同時離婚後也多了許多自己的時間，可以拍戲、學滑雪。

而被直擊的緋聞男友建材小開Jeremy，楊千霈透露兩人真的只是朋友，剛好自己3月生日，身邊很多好友都卯起來幫她慶生：「可能想說我恢單，大家都很關心我。唉......真的是正常交友，大家不要嚇到圈內人或是身邊朋友。」

楊千霈笑說，身邊不少親友很積極替她介紹新對象，她也並不排斥，「對象要像黃冠智幽默風趣、身材如詹懷雲健壯，個性要好，能體諒演藝圈的生態」。不過現階段，她更重視工作發展。

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