瘦子點名「ØZI勾二嫂」爭議女主吳卓源澳洲近況曝光

吳卓源家中每當有家人遠行，必定會準備親手包的水餃，象徵平安與團圓。圖／華風數位提供

台灣女歌手吳卓源去年爆介入男演員朱軒洋感情，好不容易暫時平息，近日頑童MJ116新歌瘦子點名「ØZI勾二嫂」，而她曾和瘦子表哥交往，再度引發網友熱議，她對此並未回應，而是按原計劃推出新歌。

吳卓源新歌「晚餐」是出道以來首次以親情為主題的創作歌曲，藉由歌聲表達對家人深刻的思念與感謝。她從17歲離鄉為夢想打拼，只有在假期中才能短暫返家團聚，每一次回家吃到父母親手煮的飯菜，那熟悉的味道蘊含著家的溫暖氣息，觸動著她的內心。她感性表示：「回家吃到第一口家人做的飯菜，變回被照顧的小孩般，就會讓我覺得是最幸福的時刻！」

「晚餐」是吳卓源19歲時寫的，多年後在同事的鼓勵之下，她決定賦予這首歌曲全新的意義與生命，邀請製作人Derrick Sepnio張德銘、Fergus Chow 貢多傑，讓這首華語R&B抒情歌融入新的旋律。單曲封面則邀請曾與日本 樂團羊文學、逃走鮑伯設計視覺和周邊的插畫家Puzu huang合作，視覺中巧妙融入許多和Julia相關的生活記憶，包含機艙、袋鼠等。

其中最引人注目的元素是水餃，原來這是吳卓源家族的傳統，從奶奶那一輩開始，每當有家人遠行，家中必定會準備親手包的水餃，象徵平安與團圓，以及希望早日歸來。水餃對她而言象徵著家的味道與情感連結，「即使在外面吃過無數水餃，還是覺得家人包的最好吃」。

她3月也返澳洲 與家人團聚，這是她相隔3年再次回家，與家人到海邊走走、吃炸魚薯條、一起逛超市、下廚做飯，這些簡單的日常，是她心中最棒的生活方式。她也開心分享爸媽的拿手好菜，像是媽媽的炒青菜、燉排骨湯，還有爸爸做的義大利 麵都讓她讚不絕口，反觀自己則笑說完全沒廚藝天份，連蔥蛋都會做失敗。