我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

南加店員阻盜竊 遭賊開槍爆頭、駕車碾壓

屢被傳烏龍死訊？蔡琴現身大吼：我都復活3次了

記者許晉榮／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡琴（左）與陶子互動妙語如珠。記者許晉榮／攝影
蔡琴（左）與陶子互動妙語如珠。記者許晉榮／攝影

金嗓天后蔡琴（9日）以一襲招牌典雅裝扮驚喜現身，宣布將於今年6月13、14、15日於台北國際會議中心（TICC）、9月13日於高雄巨蛋舉辦「不要告別演唱會」。她幽默表示，近年專注工作，無暇理會外界雜音，尤其對於屢被傳出烏龍死訊，更是一派輕鬆笑說：「我這不是已經復活3次了嗎？但我不會生氣，只想問，他們還要搞我幾次？」

這次演唱會以「不要告別」為主題，靈感來自與摯友陳文茜的床邊對話。蔡琴深情分享：「有一次文茜告訴我，『妳千萬不可以告別』，沒想到我們竟然如此心有靈犀。」雖然陳文茜因病行動不便，但她們始終保持晚間通話習慣。蔡琴感性表示：「對於親人、朋友、或生命中重要的人，我們不能只是留話，更重要的是持續互動。」

她坦言，許多人直到親友離去時才發現自己其實不懂如何安慰他人，「所以我知道，妳（指文茜）需要的是互動。我們還會一起唱『小毛驢』。她雖罹患多種癌症，竟還能唱歌到讓內臟都振奮起來。前陣子她接受了光子刀治療，狀況明顯好轉，雖然仍在承受病痛，但先前的腫瘤已全數消除。」

真摯話語，正是她不輕言告別歌壇的最佳詮釋。蔡琴另有一番見解：「很多人問我什麼時候會停下腳步？我有兩個原則：一是節目的品質要好，二是我的身體狀況能不能過得了我自己這一關。如果兩者都具備，那我就很難消失，也不必消失；但若缺一，我會毫不猶豫自動退場。」

長年以來，她多選擇於TICC舉辦演唱會，對於外界關注為何不進軍台北大小巨蛋，她也直言：「我一點都不期待！其實早在瑪丹娜來台前，我就踏進過小巨蛋。但我對場地大小和人數從來不是那麼在意。一次湧入上萬人，雖然可少唱幾場，但這是什麼樣的工作心態呢？」

她更透露，小巨蛋場地對她的部分觀眾不夠體貼，「我的觀眾年紀稍長，有些人站起來那個坡度太陡，我很怕她們跌下來，連牽她的人都會一起滾下去！」至於一連3天開唱體力是否吃不消？蔡琴笑聲爽朗：「連唱3天對我來說根本不是問題，我每天都要吊嗓子，這已是我生活的一部分。」

陳文茜 癌症 瑪丹娜

上一則

「水行俠」重返小螢幕 自導自演揭密夏威夷原住民史詩

延伸閱讀

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現
黃明志「又死了」？愚人節再發死訊 這次死因是…

黃明志「又死了」？愚人節再發死訊 這次死因是…
成功切除腦腫瘤 陳文茜曝副作用「連坐下都會頭痛」

成功切除腦腫瘤 陳文茜曝副作用「連坐下都會頭痛」
「赤裸羔羊」名導瞞死訊1年 不敵腎癌過世 享壽68歲

「赤裸羔羊」名導瞞死訊1年 不敵腎癌過世 享壽68歲

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

2025-04-08 21:33
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
伊能靜(右)和秦昊(左)育有一女，感情甜蜜。（取材自伊能靜微博）

伊能靜驚爆婚變 秦昊瘋傳祕戀陳妍希 她親上火線回應

2025-04-05 21:30

超人氣

更多 >
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意

「VIP」不見得是尊榮？空服員對你說「cheerio」有深意
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域
劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他

劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他
川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

川普關稅戰為什麼縮起來了？顯然有這四個原因