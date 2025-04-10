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華裔美籍老公職業成謎 王思佳：未自稱嫁豪門 是「好門」

記者闕志儒／即時報導
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王思佳(左)與老公Joe Ho。(本報系資料照)
王思佳(左)與老公Joe Ho。(本報系資料照)

台灣藝人王思佳近日針對外界對其家庭與丈夫職業的種種揣測，台灣時間11日深夜終於在社群上發文說明。她表示，家庭幸福是她最珍視的事，她熱愛工作，老公全力支持，而她也喜歡兩人能各自忙碌、彼此成全的婚姻狀態。王思佳說，從未自稱嫁入豪門，外界的標籤從來不是她認同的，「我嫁的是好門」，她說，希望身邊的人能讓她做自己，而她的先生正是這樣的存在。

面對丈夫頻頻成為輿論焦點，王思佳表示心疼與不捨，並透露老公其實相當低調，無奈因她的身分被迫暴露在鎂光燈下。

對於外界揣測老公的工作、身分，她直言感到無奈與憤怒，「今天是司機、明天變保鑣，每天都換說法。」她表示不論職業如何，最重要的是彼此的理解與尊重，她也感謝丈夫在風波中始終體諒與包容，更用行動守護家庭，「夫妻同心，齊利斷金，謝謝你在各個方面成為家庭的頂梁柱謝謝你在別人攻打我們的村莊時告訴我，有你在不用擔心。」

王思佳希望外界還給老公隱私，並感謝圈外人老公的諒解，「在這種時刻，我先生不但沒有怪罪我反而還安慰我，告訴我說不需要擔心他，聽到他這樣說，真的是滿滿的感激他的諒解。」

面對老公成為近期輿論焦點，王思佳說，她感到難受並要硬起來保護家庭：「這種（窺探老公職業）執念，可不可以放手了？」

王思佳(左)和老公結婚將近9年。(摘自王思佳臉書)
王思佳(左)和老公結婚將近9年。(摘自王思佳臉書)

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