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靈魂之窗凝視宇宙 韓星G-Dragon的音樂送上外太空

編譯陳律安／綜合外電
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南韓饒舌歌手G-Dragon。路透
南韓饒舌歌手G-Dragon。路透

韓國科學技術院（KAIST）9日將南韓饒舌歌手G-Dragon的歌曲與虹膜影像，透過衛星傳送至外太空，使G-Dragon成為第一位音樂被傳送至太空的韓國流行樂（K-pop）歌手。

KAIST的衛星技術研究中心指出，其文化科技研究所教授、新媒體藝術家李鎮準（音譯）9日成功將G-Dragon的歌曲「Home Sweet Home」及其虹膜影像傳送至外太空。

這項行動是KAIST與G-Dragon經紀公司Galaxy Corp.媒體藝術合作計畫的一環，旨在融合科學、藝術與流行音樂，開創面向未來的新型態文化內容。

儘管韓國首枚月球探測器「Danuri」曾於2022年，將防彈少年團（BTS）歌曲「Dynamite」的MV從太空傳回地球，這次則是南韓藝人歌曲首度透過地面衛星天線自地球向太空傳送。

G-Dragon在9日表示：「科技如今發展到能讓全世界共享音樂，這真的讓人驚嘆。我最喜歡的其中一首歌被選中、還被送入太空，這件事還是讓我感到不太真實。我真的非常興奮，也希望這首歌能在宇宙中找到真正的歸屬。」

這次傳送計畫也包括一段由李鎮準創作的媒體藝術作品「Iris」。該作品以G-Dragon虹膜掃描影像為基礎，結合生成式人工智慧（AI）技術製成，並透過KAIST一座直徑13公尺的衛星天線投射，為首度使用此類天線進行投影技術實驗。

李鎮準表示：「虹膜常被稱作靈魂之窗。透過這個計畫，我希望呈現出從人類內心世界所見的無垠宇宙—這次，是透過G-Dragon的凝視。」

影片來源：Youtube @OfficialGDRAGON

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