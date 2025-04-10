古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國電視劇男神張晚意在古裝劇「長相思」中飾演楊紫的表哥，從小就被交代要擔起守護妹妹之責，豈知妹妹意外失聯，從此他浪跡天涯尋找妹妹下落。張晚意古裝扮相陰柔，他卻嫌自己太胖，為了上鏡頭好看，他在戲剛拍時用早3千、晚3千的跳繩計畫讓自己瘦下來。
由張晚意、楊紫、鄧為、檀健次主演的「長相思」，劇中，張晚意遇上楊紫女扮男裝，竟認不出是表妹，還差點失手傷了對方，他說，戲裡兩人有好幾段場景都演得情緒高漲，包括相認、後期對著楊紫吶喊經典台詞「我喜歡妳有錯嗎？我想和妳長相守有錯嗎」，激烈的戲劇張力，讓兩人演完後直接就地躺平，任由工作人員從旁走過或跨過身體，後來回想當時畫面，張晚意都覺得好笑，直呼很享受劇中情緒激動的角色，因現實中，自己其實是情緒平穩的人，想要瘋狂只能在戲裡。
戲裡，楊紫眾星拱月，周旋於4男張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅之間，張晚意分析自己扮演「西炎瑲玹」角色，內心喜歡表妹「小夭」，卻眼睜睜看表妹有了心儀之人，還有其他情敵虎視眈眈，他氣得想將表妹的愛慕者通通排除，形容「西炎瑲玹」就是小心眼的角色。
第一次擔任古裝劇男主角，張晚意看到「長相思」劇本就直言挑戰很大，哭戲也多，古裝扮相風度翩翩，但他剛進劇組時，卻嫌自己之前太放縱口慾，體重達到70幾公斤，身形顯得太大隻，於是只好早3千、晚3千跳繩，飲食清淡、以玉米當主食，大夥邀約聚餐他也不敢去，直到瘦下來，才敢跟大家出去吃飯， 楊紫還會為了慰勞劇組，找來廚子餐車到現場烤串給所有人，有趣的是，演員明明在意體重，卻還硬是要討論等等要吃什麼。
上一則
金城武、梁家輝有望登坎城紅毯 港片「風林火山」入選
下一則
FB留言