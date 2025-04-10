古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

張晚意為了上鏡更好看，實行跳繩計畫。圖／緯來戲劇台提供

中國電視劇男神張晚意在古裝劇「長相思」中飾演楊紫 的表哥，從小就被交代要擔起守護妹妹之責，豈知妹妹意外失聯，從此他浪跡天涯尋找妹妹下落。張晚意古裝扮相陰柔，他卻嫌自己太胖，為了上鏡頭好看，他在戲剛拍時用早3千、晚3千的跳繩計畫讓自己瘦下來。

由張晚意、楊紫、鄧為、檀健次 主演的「長相思」，劇中，張晚意遇上楊紫女扮男裝，竟認不出是表妹，還差點失手傷了對方，他說，戲裡兩人有好幾段場景都演得情緒高漲，包括相認、後期對著楊紫吶喊經典台詞「我喜歡妳有錯嗎？我想和妳長相守有錯嗎」，激烈的戲劇張力，讓兩人演完後直接就地躺平，任由工作人員從旁走過或跨過身體，後來回想當時畫面，張晚意都覺得好笑，直呼很享受劇中情緒激動的角色，因現實中，自己其實是情緒平穩的人，想要瘋狂只能在戲裡。

戲裡，楊紫眾星拱月，周旋於4男張晚意、鄧為、檀健次、王弘毅之間，張晚意分析自己扮演「西炎瑲玹」角色，內心喜歡表妹「小夭」，卻眼睜睜看表妹有了心儀之人，還有其他情敵虎視眈眈，他氣得想將表妹的愛慕者通通排除，形容「西炎瑲玹」就是小心眼的角色。