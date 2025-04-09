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韓「千面影帝」河正宇出事了？緊急送醫動手術缺席試映

記者廖福生／即時報導
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河正宇睽違10年再執導新作，事前進行30次讀本會議還給車馬費。圖／車庫娛樂提供
河正宇睽違10年再執導新作，事前進行30次讀本會議還給車馬費。圖／車庫娛樂提供

韓國男演員河正宇自編自導自演的喜劇作品「喬王出任務」，他為了宣傳電影馬不停蹄地參加許多活動和節目，但日前他因急性闌尾炎要緊急動手術，而缺席「喬王出任務」的媒體試映會，在試映後的記者會上，金義城表示：「我代替河正宇導演向各位道歉，他的狀況應該不嚴重，所以他希望大家能開心地參與這場記者會！」

「喬王出任務」是河正宇執導之作，他透露在演員同事面前執導仍會感到不好意思，他表示：「對於在演戲時我突然自己喊卡的情況，我仍然會感到尷尬，但其他演員和工作人員應該更尷尬吧，所以我只能裝作若無其事。」

對於這次執導的難處，河正宇表示：「電影後半的戶外拍攝場景，天氣影響很大，且演員們的臺詞很多，又要表現出彼此糾結的關係，因此拍攝難度很高，但幸好都是很有經驗的演員們，才能齊力完成拍攝。」另外，據說在電影開拍前，河正宇還帶領演員們分頭進行30次左右的研讀劇本會議，也透露河正宇會議結束後都會給車馬費，演員們對此也感到很新奇！

而問起參演「喬王出任務」的感想，崔始源表示：「我是『繫緊你的安全帶』的粉絲，起初很擔心我是否勝任在『喬王出任務』中的角色，但從拍攝第二場戲開始，就比較不緊張了，變得很期待去拍攝現場！」

車珠英則感激地說：「『喬王出任務』是我的電影出道作，能和那麼棒的導演、前輩們合作，真的感到很榮幸！在本作中所飾演的角色，是我目前演過最自由奔放的角色。」電影「喬王出任務」將於4月25日（五）在台上映。

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