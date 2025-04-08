我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國加徵104%關稅 中國三大指數全面低開

兒遇霸凌 加州華人媽聘人扮黑幫接送上學

TFBOYS王俊凱夜店狂歡？「用過的包廂」成賣點 工作室斥惡意造謠

娛樂新聞組／即時報導
TFBOYS隊長王俊凱一向以健康形象示人。(取材自微博)
TFBOYS隊長王俊凱一向以健康形象示人。(取材自微博)

大陸男團TFBOYS的隊長王俊凱一直以健康、正能量的形象示人，但近日，網上卻瘋傳他去夜店狂歡，甚至有疑似夜店公關藉著他的名氣，在網上打出「王俊凱用過的包廂」當賣點接單，令王俊凱工作室忍無可忍，發布聲明澄清，「傳謠的行為已構成誹謗、涉嫌違法」，引來熱議。

香港01報導，從網上曝光的影片可見，身穿西裝的王俊凱現身一處燈光昏暗的環境中，而當時桌子上還擺著許多香檳杯，他開心地與旁人閒聊，還舉杯暢飲，氣氛不錯。就是這樣一段畫面，被網友指是在夜店現場。

而這段畫面也讓不肖商人看見「商機」，疑似有夜店公關人士藉著王俊凱名氣當作賣點接單，在網上PO出「王俊凱在bk用過的包房想定dd 」、「30號晚王俊凱用過的需要dd 」等。

對此，王俊凱工作發出聲明澄清，該信息為惡意造謠，同時也呼籲大眾不要繼續傳播、擴大謠言，更表明「同步取證，依法追責」，徹底否認王俊凱去過夜店。

不少粉絲亦紛紛為王俊凱發聲，並上傳照片及影片證明，網傳他現身夜店狂歡，實際上是他早年出席品牌活動的畫面，遭有心人拿出來穿鑿附會，並大喊，「造謠零成本，全靠一張嘴。支持工作室維權」。

香港

上一則

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

延伸閱讀

多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手
宮崎駿長子：AI恐奪動畫師工作 但父親無可取代

宮崎駿長子：AI恐奪動畫師工作 但父親無可取代
OpenAI生成「吉卜力風格」圖像 網路出現假警告信

OpenAI生成「吉卜力風格」圖像 網路出現假警告信
轉賣粉絲禮物？曾黎工作室急澄清：員工私賣

轉賣粉絲禮物？曾黎工作室急澄清：員工私賣

熱門新聞

謝金晶為滑雪投保2倍以上保額的保險。圖／豪記唱片提供

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

2025-04-07 09:39
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
黃曉明曬出劇組聚餐照，畫面中竟出現「十個黃曉明和五個趙麗穎」。(取材自微博)

黃曉明曬15人聚餐照 P圖「明穎臉」網笑翻

2025-03-25 02:26
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
李昀銳主演「九重紫」暴紅後成為新男神。（取材自微博）

雙胞胎哥哥來探班 李昀銳粉絲「大林小林」分不清

2025-04-06 22:01
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現