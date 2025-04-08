TFBOYS王俊凱夜店狂歡？「用過的包廂」成賣點 工作室斥惡意造謠

TFBOYS隊長王俊凱一向以健康形象示人。(取材自微博)

大陸男團TFBOYS的隊長王俊凱一直以健康、正能量的形象示人，但近日，網上卻瘋傳他去夜店狂歡，甚至有疑似夜店公關藉著他的名氣，在網上打出「王俊凱用過的包廂」當賣點接單，令王俊凱工作室忍無可忍，發布聲明澄清，「傳謠的行為已構成誹謗、涉嫌違法」，引來熱議。

香港 01報導，從網上曝光的影片可見，身穿西裝的王俊凱現身一處燈光昏暗的環境中，而當時桌子上還擺著許多香檳杯，他開心地與旁人閒聊，還舉杯暢飲，氣氛不錯。就是這樣一段畫面，被網友指是在夜店現場。

而這段畫面也讓不肖商人看見「商機」，疑似有夜店公關人士藉著王俊凱名氣當作賣點接單，在網上PO出「王俊凱在bk用過的包房想定dd 」、「30號晚王俊凱用過的需要dd 」等。

對此，王俊凱工作發出聲明澄清，該信息為惡意造謠，同時也呼籲大眾不要繼續傳播、擴大謠言，更表明「同步取證，依法追責」，徹底否認王俊凱去過夜店。

不少粉絲亦紛紛為王俊凱發聲，並上傳照片及影片證明，網傳他現身夜店狂歡，實際上是他早年出席品牌活動的畫面，遭有心人拿出來穿鑿附會，並大喊，「造謠零成本，全靠一張嘴。支持工作室維權」。