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「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

娛樂新聞組／即時報導
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)
「生命樹」傳將由楊紫擔綱女一。(取材自微博)

大陸知名影視公司正午陽光繼「山海情」後，傳將開拍新劇「生命樹」，該劇聚焦扶貧題材，匯集黃金製作班底，在籌備之初就備受關注，尤其是男女主角人選。臨近開拍，該劇近日終於確定主演陣容，據傳楊紫擊敗趙麗穎等強敵，擔綱女一，最讓人訝異的是，胡歌將以二番咖位主演，消息一出，引起網友熱議。

「生命樹」是部大女主時代劇，講述生活在青海省格爾木市的「白葛根」一家，收養走失的小女孩「白菊」，她長大後在青海建立第一個氂牛科研實驗基地，又辦起氂牛肉食品加工廠，帶領鄉親改變傳統挖煤盜獵的謀生方式，投身食品生意，最後成功脫貧致富。

楊紫飾演的就是全劇靈魂人物「白菊」，而胡歌的角色目前仍在保密中。

據悉，「山海情」在籌備之初，女主人選可說一波三折，從從童瑤、趙麗穎再到楊紫，每一位都是顏值、實力兼具的女演員。最後，由近年來扛劇能力一流的楊紫拿下。

眾所周知，楊紫今年初憑藉「國色芳華」中堅忍、聰慧、力爭上游的何惟芳一角，獲得高口碑，外界相當看好她在「生命樹」中有更好的表現。

不過，胡歌願意接演二番男主倒是跌破不少人眼鏡。憑藉「繁花」中「寶總」一角人氣再攀演藝高峰的胡歌，不論資歷、人氣都不輸楊紫，卻願意以二番咖位主演。

據網友分析，胡歌願意退讓應該是看好「生命樹」製作精良的團隊，此外，擅長挑選劇本的胡歌從不以一番男主為接演標準，而是更看好角色的內涵。不少網友很期待看胡歌和楊紫「神仙打架」的對手戲。

胡歌將以二番咖位主演「生命樹」，引起網友熱議。(取材自微博)
胡歌將以二番咖位主演「生命樹」，引起網友熱議。(取材自微博)

楊紫 胡歌 趙麗穎

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