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吳謹言被下藥遭掐脖吻 竟對禁慾男神羞恥喊：冒犯了

記者陳慧貞／即時報導
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吳謹言在「春花焰」中遭勒脖又狂吻。圖／中天娛樂台提供
吳謹言在「春花焰」中遭勒脖又狂吻。圖／中天娛樂台提供

吳謹言、劉學義主演古裝復仇劇「春花焰」，該劇首集內容就充滿張力，劉學義飾演的「慕容璟和」在沐浴過程中，因被吳謹言飾演的「眉林」打擾，竟直接一把將她拖進浴池共浴，更直白說出：「本王可以在這裡要了妳，也可以殺了妳」，不僅對她下藥使其武功暫失，還在水中糾纏上演「掐脖吻」，劉學義在戲裡瘋狂且刺激的舉動，與過去演和尚禁慾形象落差極大，連吳謹言也認了：「跟他拍完感情戲，突然有種羞恥感，有種冒犯了的感覺。」

劉學義在「春花焰」中展現與過往完全不同的形象，劇中人人皆稱他為「人屠將軍」，像「鞭墳」等瘋狂舉動，讓他成為「史上最癲男主角」。談及浴室勒脖戲碼，劉學義大讚吳謹言，「從來沒有在一個女孩子身上看到堅韌這兩個字，就浴室那場戲，一直不斷的甩繩子到她的脖子上，（拍）到20多遍，我真的覺得就這樣算了吧」，因試了太多次，連他都感到於心不忍。

另外，一場面對百姓謾罵，仍淡定啃饅頭的戲，劉學義將「人屠將軍」瘋子形象展現得淋漓盡致，據說這場戲也是他林場發揮，現場他被丟菜、被饅頭砸到臉，「饅頭正好落在我身上，就拿起來吃」豈知，為此他坦言非常後悔，「因為那場拍了4、5次，因此吃了很多個饅頭」。

戲裡做出許多極度瘋狂舉動，劉學義演得爽，天天在拍攝現場喊：「我要發瘋！」事實上，私下他也有過不少誇張舉動，被說臉太臭時，他買了一系列浮誇笑臉口罩戴，因太醜被公司沒收，有次還買精神病院衣服穿，想製造冷酷外表下卻幽默風趣的反差，碰到負聲量，他堅持：「我一定沒錯，我如果有錯，那一定是你們的問題」，杜絕自己精神內耗，把所有心思都專注於工作，「我以前瘋得比較克制，現在有點瘋得不顧人死活」，更透露未來若精神太累、作品出現同質化，「那時候就會想要退休。」

吳謹言(左)、劉學義在「春花焰」因復仇而相遇。圖／中天娛樂台提供
吳謹言(左)、劉學義在「春花焰」因復仇而相遇。圖／中天娛樂台提供

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