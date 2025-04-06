全球獨家只給台北小巨蛋 張學友全招了 驚吐：怕不能唱歌

張學友(中)演出相當投入，觀眾也很享受。圖／JDS提供

張學友本周重返台北小巨蛋舉辦「60+」巡演，6日、第3場再度呼籲，盼大家別太介意他難得一見的性感聲音，更透露可能是RSV（呼吸道融合病毒）的後遺症，他說：「上次（2024年6月）不是中了嘛，那次之後到現在，突然會有這種情況。」顯得相當苦惱。

他前2場雖有破音、鼻塞，但不影響整體演出，真摯情感照樣讓全場如癡如醉，今晚希望觀眾能多多包容，「我還是會盡全力為大家表演」，另提到2000年鼻炎發作當下，一度怕自己不能繼續唱歌，「我現在不怕！我知道雖然聲音有點性感，可是我是可以唱的，大家不要擔心，（你們）今天買票了對吧，也出不去，那就放開一點，享受今天的演唱會」，幽默逗樂全場。

今晚是他的第228場「60+」巡演，即將突破上套巡演233場紀錄，至於粉絲敲碗唱上台北大巨蛋，他表示每個場館都有不同屬性，「這個演唱會是比較適合在場館內去表演的，希望可以跟大家更親近一點，然後因為是一個整體的表演，大家可以看到每個環節清楚一點，希望大家可以理解，謝謝你們」。