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清明檔期最大慘案？ 梁朝偉新片恐虧1.8億人民幣 原因直指「她」

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉(左)在片中與歐嘉柯瑞蘭蔻扮演情侶。(取材自微博)
梁朝偉(左)在片中與歐嘉柯瑞蘭蔻扮演情侶。(取材自微博)

由影帝梁朝偉、段奕宏、「007女郎」歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）主演的電影「獵狐行動」，在塵封四年多後，近日突然上映。據悉，該片是根據真實事件改編的中國首部海外追逃犯罪電影，故事情節及拍攝手法具有港片特色，外界原本一至看好，沒想到，該片票房上映3天才1925萬人民幣，在清明檔期名列倒數。有媒體預測，該片最終恐虧損1億8000萬元人民幣，成為清明檔期最大慘案。

從官方發布的劇照中可見，梁朝偉在片中以多套西裝造型現身，一方面是一個狡詐的騙徒，另一方面與歐嘉柯瑞蘭蔻扮情侶，又是一位魅力情人，反差形象相當迷人。

「獵狐行動」早在2019年時就拍攝完成，期間經歷了多次定檔和撤檔，據指原因與電影投資方涉及金融騙局有關。清明檔期上映後，首日票房竟不到1000萬人民幣，遠不如張藝興的「不說話的愛」、趙麗穎的「向陽花」，以及仍未下檔的動畫「哪吒之魔童鬧海」等片。

據看過電影的網友表示，該片「劇情老套，沒有邏輯」、「不分場合的刻意煽情」，而且該片雖然強調雙男主，但梁朝偉的戲分卻不多，還有人直指問題出在女主角夏侯雲姍身上。

據悉，夏侯雲姍知名度並不高，但在「獵狐行動」中不但飾演女主角郭小佳，更身兼編劇、剪接指導等重要職務。有媒體評價夏侯雲姍為「獵狐行動」毒瘤，瘋狂為自己添加戲分，將郭小佳一角寫得出神入化，集臥底、武功高手、電腦駭客與英語天才於一身，也就是這樣的劇情令觀眾無法接受。

「貓眼」平台按照該片首日965萬人民幣的票房預測，該片最終票房恐不足4500萬人民幣，而該片製作成本高達2億多人民幣，估計片方虧損將超過1.8億人民幣。還有網友吐槽，「梁朝偉在爛片的路上越走越遠」，紛紛喊話他「珍惜羽毛」。

知名度並不高的夏侯雲姍在片中集臥底、武功高手、電腦駭客於一身。(取材自微博)
知名度並不高的夏侯雲姍在片中集臥底、武功高手、電腦駭客於一身。(取材自微博)

梁朝偉 獵狐行動 柯瑞

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