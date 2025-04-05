紐約連線／喬漢姆新作潛鄰居家行竊 親曝真實鄰居互動

喬漢姆主演新劇「掩耳盜鄰」，擔任主演監製。圖／Apple TV+提供

金球獎 得主喬漢姆（Jon Hamm）監製、主演全新影集「掩耳盜鄰」，日前他接受媒體線上訪問，提到了自己與鄰居的相處，以及此次擔任監製的點滴與最大挑戰。

喬漢姆此次在「掩耳盜鄰」中飾演一名避險基金經理人，因離婚而遭無情解雇，當他仍努力適應自己剛結束的婚姻，卻開始潛入高級社區的鄰居家中行竊，同時發現這些光鮮亮麗的豪宅背後，隱藏著超乎想像的危險秘密與醜聞。

影片來源：YouTube@8K新視界

而被問起現實生活中是否有遇過有趣或瘋狂的鄰居時，喬漢姆坦言，其實自己和鄰居彼此都互相熟悉：「我們都知道彼此是誰，但不常有聯繫，其實紐約和洛杉磯 不一樣，不同的城市會有不同的風格。我會和我的鄰居分享、溝通，他們都非常親切，是相處起來非常舒適的人。」

另外，提到此次擔任監製工作，喬漢姆表示每天要做的事非常多，「所有的工作你都必須全盤掌握，同時要管理很多人，我覺得這是一件很棒的事，我喜歡自己有能力去提升每個人」。

至於此次在影集中最大的挑戰？喬漢姆表示，所有的一切都必須按部就班進行，這是一件非常困難的事：「你從洛杉磯到紐約拍攝，有許多繁瑣的事，但這次的工作經驗讓我感到很快樂！很多時候劇中角色都讓我覺得非常棒。」

而此次與製作人強納森崔普爾（Jonathan Tropper）合作，喬漢姆透露，對方給了他很多幫助，「他會幫我檢視所有的流程，提出建議可能怎樣可以變得更好，任何事在他的規劃下都能夠順利地完成」。