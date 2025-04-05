我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美副卿與巴拿馬外長通話 赫塞斯下周訪巴

FRC機器人聖地牙哥區域賽 建中機研校隊奪冠

紐約連線／喬漢姆新作潛鄰居家行竊 親曝真實鄰居互動

記者廖福生／台北－紐約連線即時報導
喬漢姆主演新劇「掩耳盜鄰」，擔任主演監製。圖／Apple TV+提供
喬漢姆主演新劇「掩耳盜鄰」，擔任主演監製。圖／Apple TV+提供

金球獎得主喬漢姆（Jon Hamm）監製、主演全新影集「掩耳盜鄰」，日前他接受媒體線上訪問，提到了自己與鄰居的相處，以及此次擔任監製的點滴與最大挑戰。

喬漢姆此次在「掩耳盜鄰」中飾演一名避險基金經理人，因離婚而遭無情解雇，當他仍努力適應自己剛結束的婚姻，卻開始潛入高級社區的鄰居家中行竊，同時發現這些光鮮亮麗的豪宅背後，隱藏著超乎想像的危險秘密與醜聞。

影片來源：YouTube@8K新視界

而被問起現實生活中是否有遇過有趣或瘋狂的鄰居時，喬漢姆坦言，其實自己和鄰居彼此都互相熟悉：「我們都知道彼此是誰，但不常有聯繫，其實紐約和洛杉磯不一樣，不同的城市會有不同的風格。我會和我的鄰居分享、溝通，他們都非常親切，是相處起來非常舒適的人。」

另外，提到此次擔任監製工作，喬漢姆表示每天要做的事非常多，「所有的工作你都必須全盤掌握，同時要管理很多人，我覺得這是一件很棒的事，我喜歡自己有能力去提升每個人」。

至於此次在影集中最大的挑戰？喬漢姆表示，所有的一切都必須按部就班進行，這是一件非常困難的事：「你從洛杉磯到紐約拍攝，有許多繁瑣的事，但這次的工作經驗讓我感到很快樂！很多時候劇中角色都讓我覺得非常棒。」

而此次與製作人強納森崔普爾（Jonathan Tropper）合作，喬漢姆透露，對方給了他很多幫助，「他會幫我檢視所有的流程，提出建議可能怎樣可以變得更好，任何事在他的規劃下都能夠順利地完成」。

製作人兼監製強納森崔普爾（Jonathan Tropper） 也透露，其實多年前就已經有該劇故事的想法，談到本劇最具挑戰性的事物，他表示：「很多演員都在不同的地方，我們必須將他們聚集起來，加上要找到像劇中那樣適合的房子非常不容易，另外，你知道的，要找到好的鄰居也很困難。」全新劇集「掩耳盜鄰」將在4月11日於Apple TV+ 上線，當天首播前兩集，之後每周五上架新集數。

喬漢姆此次在「掩耳盜鄰」中飾演一名避險基金經理人。圖／Apple TV+提供
喬漢姆此次在「掩耳盜鄰」中飾演一名避險基金經理人。圖／Apple TV+提供

洛杉磯 金球獎 Apple

上一則

SHINee合體訪台有望？台粉祭出「這1招」險逼哭溫流

延伸閱讀

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」

與亞當斯巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批「又髒又危險」
一言不合 紐約挺墮胎女子暴打反墮胎採訪者

一言不合 紐約挺墮胎女子暴打反墮胎採訪者
紐約日超新開幕 他最愛甜點：生乳捲、抹茶雪糕超美味

紐約日超新開幕 他最愛甜點：生乳捲、抹茶雪糕超美味
巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批：骯髒又危險

巡視紐約地鐵 運輸部長達菲批：骯髒又危險

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38
趙露思在「小小的勇氣」中的爭議片段遭刪。(取材自微博)

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

2025-03-30 07:00

超人氣

更多 >
訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡
經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」
牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市
新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油

新關稅生效前囤貨 華女一口氣買20瓶醬油、10瓶蠔油
「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」