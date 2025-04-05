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不愧綜藝大哥 胡瓜不恥下問「如何經營YouTube」

記者李姿瑩／即時報導
胡瓜(右)帶著白癡公主體驗老派約會。圖／下面一位提供
胡瓜(右)帶著白癡公主體驗老派約會。圖／下面一位提供

綜藝天王胡瓜轉戰YouTube頻道有成，好評，數部影片突破百萬點閱，讓胡瓜體會到網紅的感覺，也即將舉辦個人首場的見面會與粉絲同樂，感謝一路一來支持的粉絲。

胡瓜主持的YouTube「下面一位」最新一集邀請到白癡公主，她的頻道已有150多萬的訂閱，算是YTR界的前輩。兩人來到保齡球館重溫老派約會，胡瓜也回憶起過去主持的保齡球節目，當場喊出經典口號：「BJ GO！」喚起大家回憶滿滿。

白癡公主尺度超大，開玩笑的程度讓胡瓜頻頻朝招架不住，當胡瓜向白癡公主詢問：「你有看我的『下面一位』嗎？」白癡公主開玩笑回：「下面哪裡？」胡瓜無法接招，忍不住表示：「妳講話一定要這樣嗎？」

談到白癡公主成為YouTuber的契機，她說小時候想要當演員，大學時期因老師建議，白癡公主嘗試了許多二創配音，激發了她的興趣，也沒想太多的就將作品上傳YT，創造出百萬流量。

胡瓜現場虛心向白癡公主求教，擔憂自己是否太晚加入自媒體，白癡公主對他信心喊話：「完全不會！永遠不嫌晚！」毫不吝嗇給予胡瓜鼓勵，讓大哥有了極大信心。

隨後胡瓜帶白癡公主到復古的西餐廳，餐廳過去還有著經典的相親餐，讓胡瓜回憶起以前相親的氛圍，透露以前會必備會問的問題，也和白癡公主詢問現代年輕人都用什麼方式認識交友，了解一下現正流行的趨勢。胡瓜也展示自己流行的一面，向白癡公主表示：「吃完飯要來看我家的貓後空翻嗎？」說出逗趣的流行語讓白癡公主驚訝又覺得好笑。

胡瓜帶著白癡公主體驗老派約會。圖／下面一位提供
胡瓜帶著白癡公主體驗老派約會。圖／下面一位提供

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