「國寶級帥哥」也會容貌焦慮 永瀨廉認了私下這一面

永瀨廉五官比例精緻。圖／大鴻藝術BIG ART提供

日本 男團King&Prince的成員永瀨廉昨在台灣舉辦個人首場海外見面會，他在活動後接受媒體訪問，分享他私下真實的一面。雖然被偶像劇包裝成俊美王子，但真實的永瀨廉其實也會容貌焦慮，對廚藝一竅不通，態度十分謙和親切。

永瀨廉被譽為日本「國寶級美男」，擁有一張「國寶級神顏」。他對這些稱讚並不陌生，坦言常被稱讚鼻子跟輪廓線條，「蠻有自信也蠻喜歡的」。但他平時也會有容貌焦慮的時候，永瀨廉苦笑道：「像是我最近有點在意自己好像大小眼，完全不知道原因。」而他平時保養沒有特殊秘訣，只是更重視身心平衡，越是忙碌就越要找時間放鬆舒壓。

他在主演的「和富家少爺的戀愛太難了」中飾演生活技能低落的豪門三代，現實生活中他沒這麼誇張，只是不擅長做飯。「我兩年前曾在節目中說，原來蛋是加熱會變硬的東西，被虧到現在」。永瀨廉說，自己連基本的荷包蛋都不會煎，也沒有動力學習，導致常常做出暗黑料理，自嘲因此才稱讚茶泡飯是「天才料理」。不過他最近接下水餃代言，自豪學會了煎煎餃 ，對此技能相當滿意。

如果真的像「富家少爺」一樣財富自由，永瀨廉認為自己現在生活各方面都很富足，如果更有能力，會想添購私人飛機，隨時都可以帶著團隊到台灣辦演唱會。

因為King&Prince至今還沒能實際來台開演唱會，永瀨廉一直心繫此事，得知有粉絲以他們為主題撰文得到台積電 文學獎，永瀨廉開心直說：「如果有其他人因為這篇作品認識我們也是很棒的契機，原來我們在粉絲心中是這麼重大的存在，替作者感到開心。還有很多沒有經濟能力的歌迷，我們更應該快點來台灣。」